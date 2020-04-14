Dezenfektan market girişlerinde zorunlu oldu

Broşürlerde, tarım, gıda ve hayvancılık işletmelerinde uyulması gereken kurallar ile gıda alışverişinde ve gıda ürünlerinin hazırlanmasında alınacak koronavirüs tedbirleri belirtildi.







Buna göre, gıda işletmelerinde çalışanlar arasına mutlaka en az 2 metrelik mesafe konulması, maske kullanılması, koronavirüs belirtisi gösteren kişinin çalıştırılmaması, işletmeye girişlerin sınırlandırılması, her gün temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, işletme girişlerinde dezenfektanlı paspas ve el dezenfektanı bulundurulması gerekiyor. Broşürde, her müşteriden sonra pos cihazının dezenfekte edilmesi uyarısında da bulunuluyor.





Broşüre göre, koronavirüsün gıdalar yoluyla bulaştığına dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor ancak enfekte bir kişinin öksürmesi ve hapşırması sırasında damlacıklar yoluyla ya da hapşırılan, öksürülen yüzeylerden temas yoluyla bulaşması söz konusu olabiliyor.





Gıda alışverişine çıkmadan önce liste oluşturulması önerilen broşüre göre, kişinin yanında sprey el dezenfektanı veya kolonya bulundurması, evden çıktıktan sonra ve alışveriş süresince mutlaka maske kullanılması gerekiyor. Evden çıkarken binadaki kapı kolu, elektrik düğmesi, asansör kapısı ve merdiven parmaklıkları gibi ortak yüzeylere temastan kaçınılması önem taşıyor. Market alışverişinin tek başına ve seri yapılması, kişiler arasında en az 2 metrelik mesafenin korunması, nakit para yerine temassız ödemenin kullanılması gibi önlemler de dikkati çekti.