Samanyolu Haber /Gündem / DHA'dan rapor sahteciliği /06 Mart 2020 19:01

DHA'dan rapor sahteciliği

Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, Demirören Haber Ajansı (DHA)’nın Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nca hazırlandığını iddia ettiği Rabia Naz raporunun sahte olduğunu duyurdu.

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Şaban Vatan söz konusu raporun Ankara Üniversitesi’nde bir öğretim görevlisine ait olduğunu, Hacattepe Üniversitesi tarafından hazırlanmadığını söyleyerek, “özel talimatlı mütalaa hazırlattırılıyor dosyayı kapatmak için ama başaramayacaklar” dedi. 

NE OLMUŞTU? 

Demirören Haber Ajansı (DHA), Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nca hazırlandığını iddia ettiği bir rapor servis etti. Raporda “Tanımlanan travmatik lezyonların yüksekten düşme ile uyumlu olduğu, yüksekten ayak üstüne düşme olgularına özgü bulgular tespit edildiği, tanımlanan travmatik lezyonlar içinde çocuğun yaya olması durumunda geçirilen trafik kazasına özgü bulgular bulunmadığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi. 

“HACETTEPE YALANLADI”

Ancak baba Şaban Vatan, sunulan raporun Ankara Üniversitesi’nden bir öğretim görevlisi tarafından hazırlandığını söyledi. Vatan, “Demirören ajansının haberi Hacettepe üniversitesinin raporunu çürütme algısı olduğu ortaya çıktı. Bu rapor Hacettepe Üniversitesi tarafından hazırlanmadı.

Hacettepe Üniversitesi’nin araç çarpma durumunu çürütür durumda bir yalan haber yapılmış. Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Başkanı Ali Rıza hocayla görüştüm ve o Meclis’e not gibi sunulan mütalaanın Hacettepe Üniversitesiyle bir ilişkisinin olmadığını söyledi” diye açıkladı. Baba Şaban Vatan Demirören Haber Ajansı’na dava açtığını açıkladı.
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