DHKP-C Türkiye sorumlusu diye tutuklanan Matur 71 gün sonra tahliye oldu; Gördüğü işkenceyi anlattı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak operasyonuyla yakalandıktan sonra DHKP-C’li olduğu iddiasıyla tutuklanan, bu süreçte gizli bir merkezde işkenceye uğrayan ve örgütün Türkiye sorumlusu olarak duyurulan Gülten Matur, 71 gün sonra tahliye edildi.







‘DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu’ olduğu duyurularak 28 Kasım 2022’de gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Gülten Matur, 7 Şubat’taki duruşmada tahliye edildi. 20 Kasım 2022’de kaçırıldığı söylenen Matur’un, 28 Kasım’da gözaltına alındığı duyurulana kadar gizli bir merkezde tutulduğu ve işkence gördüğü iddia edildi.





Anadolu Ajansı tarafından “DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu yakalandı” başlığıyla 28 Kasım 2022’de servis edilen haberde, Matur’un Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak operasyonuyla yakalandığı belirtilmişti.





İŞKENCE GÖRDÜ, İLK DURUŞMASINDA TAHLİYE EDİLDİ

Gazete Duvar’ın haberine göre İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılanan Matur, 7 Şubat’ta hâkim karşısına çıktı. Matur, tutuklandıktan 71 gün sonra ilk duruşmada tahliye edildi.





Tahliye edilmesinin ardından Marmara Bölgesi Hapishane İzleme Heyeti’yle birlikte basın açıklaması yapan Matur, gizli bir merkeze götürüldüğünü ve işkence gördüğünü ifade etti.





Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 20 Kasım’da yolda yürürken siyah bir minibüsün yanına yaklaştığını ve içindekilerin kendisini zorla araca bindirdiğini söyleyen Matur, “Kafama siyah bir çuval geçirdiler. Beni götürdükleri yerde kıyafetlerimi çıkarttılar ve pijama verdiler. Süngerli, kameraların olduğu bir hücreye attılar. Beni götürüp getiren ve benimle konuşan kişiler kar maskeliydi” dedi.





Sorguda kendisine “90’lı yılları hatırlarsın” denildiğini söyleyen Matur, “8 gün boyunca aynı yerde tutuldum. Konuşmayacağımı söyleyince işkenceye başladılar. Bir elektroşok cihazıyla vücuduma elektrik verdiler ve yumruk attılar. Kollarımdan ve ayaklarımdan duvara sabitleyip, ‘Seni İsa gibi çarmıha geriyoruz’ diyerek dalga geçtiler. Falakaya da yatırdılar. Jopla vurdular” ifadelerini kullandı.





Matur, yaşadıklarını şöyle anlattı: “İçinde ‘Gök girsin kızıl çıksın’ sözleri olan bir şarkıyı yüksek sesle dinlettiler. Tabuta koydular, oradan çıkardıktan sonra ‘Bizimle işbirliği yap, seni yurtdışına çıkartırız. Eşini hapisten çıkartırız.’ dediler. Kabul etmeyince ‘Sonuçlarına katlanırsın’ dediler. İşbirliğini kabul etmediğim için işkence gördüm ve tutuklandım. Beni bırakacaklarını ve banyo yapmam gerektiğini söylediler. Reddedince zorladılar. O sırada doktor olduğunu söyleyen bir kişi vücudumdaki izleri kapatmak için ilaç sürdü”





Basına servis edilen fotoğrafa da değinen Matur, tutulduğu yerde kafasındaki çuvalın çıkarıldığı anda fotoğrafının çekildiğini belirtti ve sözlerini şöyle noktaladı: “Bulunduğum yer gizli bir işkence merkeziydi. Söylendiği gibi ortak bir operasyonda yakalanmadım. Gizli işkence merkezinden çıkarılıp Vatan’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüm. Devrimci kimliğimden kaynaklı işkence gördüm. O işkencehane herkes için bir tehdit.”