Samanyolu Haber /Gündem / DİB'ci Erbaş’ın kardeşi yine bir torpil skandalı ile sahnede /15 Haziran 2022 09:31

DİB'ci Erbaş’ın kardeşi yine bir torpil skandalı ile sahnede

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kardeşi Metin Erbaş’ın adı, bu kez “sözleşmeli din görevlisi” atamalarına karıştı. “Erbaş’ın yakınlarının sözleşmeli personel olarak atandığı, bu kişilerin yasal süreyi doldurmadan merkeze alındığı” iddia edildi.

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Damadının Ordu Üniversitesi’nde araştırma görevlisi kadrosuna “adrese teslim” şart ile girmesiyle gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kardeşi Metin Erbaş’ın adı, bu kez de müftülük personelinin atanmasına ilişkin torpil iddialarına karıştı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu İl Müftülüğü’ndeki bazı işlemlerle ilgili “ciddi şikâyet ve iddiaların” söz konusu olduğunu vurguladı. “Müftülüğün üst düzey yöneticilerinin ve Metin Erbaş’ın yakınlarının, taşradaki ilçelere sözleşmeli din görevlisi atandığının ve bu kişilerin sözleşmeli personel mevzuatına aykırı bir şekilde, atanma bölgesindeki zorunlu süreyi doldurmadan, hatta hiç görev yapmadan merkeze alındığının kurumun diğer personelince şikâyet edildiğini” kaydeden Adıgüzel, “Torpil iddialarını, aynı statüde olan on binlerce sözleşmeli personelin aile birliğinden ve yavrularından uzak görevlerini sürdürdüğünü de düşünerek ilgili sözleşmeli personel mevzuatı çerçevesinde, açık bir biçimde incelemeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

YOL İÇİN YIKILDI

Adıgüzel önergede, “olmayan bir cami kadrosuna imam atandığı” iddiasını da gündeme getirdi. Çevre yolu geçmesi nedeniyle yıkılan Kaşif Tercan Camisi’nin imam kadrosununda bulunan ve caminin yıkılmasının ardından başka birimlere geçici görevlendirmesi yapılan bir personelin emekli olmasının ardından aynı kadroya atama yapıldığını kaydeden Adıgüzel, “Faaliyette olmayan camiye atama yapılmış. Caminin kadrosundaki belirsizliği ve olmayan camiye atanan din görevlisine dair belirsizliği yasalara ve gerçek koşullara uygun olarak gidermeyi düşünüyor musunuz?” ifadelerini kullandı. Adıgüzel, ilde açılan 4-6 yaş Kuran kurslarında görev yapan personele yönelik “liyakatsizlik ve adaletsizlik” eleştirileri yapıldığını da söyleyerek “İddialar doğru mu, araştırmayı düşünüyor musunuz?” dedi.
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