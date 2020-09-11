Didem Akman ölüm orucuna ara verdi

Ölüm orucundaki Didem Akman eylemine ara verdi. Halkın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada, “Müvekkilimiz yaşayacak” denildi. Akman ağırlaştırılmış infaz yasasının değiştirilmesi ve cezaevi koşullarının düzeltilmesi talebiyle ölüm orucuna başlamıştı.







Halkın Hukuk Bürosu açıklamasında, “Didem Akman, havalandırma saatinin arttırılması ve ailesi ile aynı anda görüş yapabileceğine dair Yargıtay kararının uygulanacağı yönünde hapishane idaresi tarafından verilen taahhüt ve demokratik kitle örgütlerinin taleplerinin takipçisi olacağı beyanı üzerine ölüm orucuna 207. günde ara verdi” denildi.