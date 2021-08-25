Samanyolu Haber /Medya / Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu /25 Ağustos 2021 21:39

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Kürtçe konuşmak isteyen konuğunu yayından alan Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket

Van Barosu, bir televizyon kanalında Kürtçe konuşmak isteyen konuğunu yayından alan ve “Halayla bir konuşun, doğru düzgün Türkçe konuşsun, burası Türkiye Cumhuriyeti” diyen sunucu Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, Yılmaz’ın “nefret suçu” ve “alenen aşağılama” suçu işlediği öne sürülerek, şöyle denildi:

“Sunucu, sanki Türkiye Cumhuriyetinde Türkçe dışında başka bir dilin konuşmanın yasak olduğu, başka ırka mensup kişilerin başka dili konuşmanın suç olduğu ve bunun bir bedeli olduğunu ima etmiştir. Savcılığınızca yapılacak soruşturma çerçevesinde de görüleceği üzere şüphelinin basın yoluyla alenen bir ırkı, bir dili aşağıladığı hatta hor gördüğü açığa kavuşacaktır. Şüphelinin Kürtçeye olan nefretinden sonra hem sosyal anlamda hem de sosyal medya mecralarında binlerce kişi bu nefret söylemine tepki göstermiştir. Ulusal anlamda büyük bir tepki karşılık bulması ve genelde Kürtçeye özelde ise Kürt halkına karşı nefret söylemi nedeniyle savcılığınızca resen yapılacak soruşturma çerçevesinde şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz.”
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