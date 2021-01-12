Didem Nişancı'ya Amerika'da kritik görev

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım 2020'de yapılan seçimde başkan seçilen Joe Biden'ın kabinesinde Hazine Bakanlığı görevini ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski başkanı Janet Yellen üstlenecek.





Yellen'ın özel kalem müdürlüğü için Bloomberg LP'de kamu politikası bölümünde yönetici olan Nişancı'ya teklif sunduğu ve Nişancı'nın görevi kabul ettiği belirtildi.





Nişancı, bakanlığının onaylanması halinde Yellen'a en yakın isimlerden biri olacak.





OBAMA DÖNEMİNDE SEC'DE GÖREV YAPMIŞTI





Didem Nişancı eski ABD başkanı Barack Obama döneminde (2008-2016) ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.





Senato'da bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığı'nda çalışmıştı.





ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden geçen yıl kasım ayında eski Fed Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu duyurmuştu.





Janet Yellen, atamanın ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.