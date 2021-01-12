Samanyolu Haber /Dünya / Didem Nişancı'ya Amerika'da kritik görev /12 Ocak 2021 11:57

Didem Nişancı'ya Amerika'da kritik görev

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46'ncı başkanı olarak seçilen Joe Biden, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da işbaşı yaptığında Hazine Bakanlığı koltuğuna Janet Yellen geçecek. Yellen'ın özel kalem müdürünün Türkiye asıllı Didem Nişancı olacağı bildirildi.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım 2020'de yapılan seçimde başkan seçilen Joe Biden'ın kabinesinde Hazine Bakanlığı görevini ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski başkanı Janet Yellen üstlenecek. 

Yellen'ın özel kalem müdürlüğü için Bloomberg LP'de kamu politikası bölümünde yönetici olan Nişancı'ya teklif sunduğu ve Nişancı'nın görevi kabul ettiği belirtildi.

Nişancı, bakanlığının onaylanması halinde Yellen'a en yakın isimlerden biri olacak.

OBAMA DÖNEMİNDE SEC'DE GÖREV YAPMIŞTI

Didem Nişancı eski ABD başkanı Barack Obama döneminde (2008-2016) ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

Senato'da bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığı'nda çalışmıştı.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden geçen yıl kasım ayında eski Fed Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu duyurmuştu.

Janet Yellen, atamanın ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Didem Nişancı'ya Amerika'da kritik görev Sonraki Haber >>

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:30:30