Samanyolu Haber /Gündem / Die Welt: Erdoğan bir Yunan gemisinin batırılmasını istedi, generaller kabul etmedi /02 Eylül 2020 09:32

Die Welt: Erdoğan bir Yunan gemisinin batırılmasını istedi, generaller kabul etmedi

Almanya'da yayımlanan Die Welt gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir Yunan gemisinin batırılmasını ya da Yunan uçağının düşürülmesini istediğini öne sürdü. Gazete bu isteğin komutanlar tarafından kabul edilmediğini iddia etti.

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Euronews'in haberine göre Alman gazetesi Die Welt'te yayımlanan 'Erdoğan'ın hesaplanmış savaşı' başlıklı makalede, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime değinildi. Gazete, 'Eğer Erdoğan'a kalsaydı Türkiye bir Yunan gemisini çok zaman önce batırmıştı' iddiasını ortaya attı.

Alman gazetenin askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, birkaç gün önce Türk generallerinden bir Yunan gemisini batırmalarını fakat kimsenin zarar görmeyeceğinden emin olunmasını istediğini aktardı.

Haberde, Türk askeri yetkililerin bu isteği reddettiğinde ise bu sefer başka bir kişinin Yunan askeri uçağını vurmayı önerdiği iddia edildi.

Makalede, vurulacak uçağın pilotunun ise fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulabileceğinin söylendiği fakat bu isteğin de generaller tarafından kabul edilmediği ileri sürüldü.
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