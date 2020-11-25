Diego Maradona hayatını kaybetti

60 yaşındaki Maradona, son olarak beyin ameliyatı geçirmiş ve damarından pıhtı alınmıştı. Maradona hayranları ameliyat sırasında da operasyonun yapıldığı kliniğin önünde toplanarak ünlü futbol adamına destek olmuşlardı.







Napoli'yle İtalya'da şampiyonluk yaşayan hatta Napolililer'in 1990 Dünya Kupası'nda İtalya yerine Arjantin'i tutmasını sağlayan Maradona, ülkesiyle Meksika'daki 1986 Dünya Kupası'nı da kaldırmıştı.





Turnuvada İngiltere'ye attığı iki gol futbolseverler tarafından hala unutulmayan Maradona bu gollerden birini eliyle atmış, gol geçerli sayılınca da maç sonu konuyla ilgili olarak "O benim değil, Tanrı'nın eliydi" demişti.





Saha içindeki müthiş futbol yeteneği tartışılmaz bir isimdi. Ancak özel hayatı ve uyuşturucu bağımlılığı onun yıllar boyu eleştirilmesine neden oldu.





Aile bağları çok güçlü olan Maradona, ilk hedefi olan annesine ev alabilmek için futbola hırsla sarıldı.





Gücü, hızı ve üstün tekniği ile durdurulması çok zor bir isimdi.





Kamuoyu gelmiş geçmiş en iyi futbolcu konusunda Brezilyalı Pele ile onun arasında gidip geliyordu. Son yıllarda bu ikiliye Lionel Messi de katılmıştı. YouTube çağından önce futbol oynamasına rağmen Maradona bu tartışmada her zaman en güçlü isimlerden biri olarak taraftar bulmaya devam etmişti.