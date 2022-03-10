Digiturk'ün sahibi, Hakem odasını bastı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Real Madrid'in Paris Saint Germain'i Karim Benzema'nın 17 dakikada yaptığı tarihi hat-trick ile devirerek çeyrek final bileti almasının ardından soyunma odası koridorları karıştı.





Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid mağlubiyetinin hayalkırıklığıyla birlikte hakem performansına öfkelenen PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ve Sportif Direktör Leonardo, soyunma odalarının olduğu bölümde yer alan hakem odasını bastı.





Nasser Al-Khelaifi'nin Santiago Bernabeu'da misafir takım için kurulan alandan çıkarak agresif davranışlar sergilediği, koridorda bağırdığı, hakem odasına zorla girdiği ve hakem Danny Makkelie ile tartışarak yardımcı hakemlerden birinin bayrağının kırıldığı aktarıldı.





Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain'in Katarlı sahibi olan iş adamı Nasser al-Khelaifi Türkiye'de de Digiturk'ün sahibi. Nasser al-Khelaifi, 2016 yılında sahibi olduğu BeIN Sports şirketi aracılığıyla üç yıldır Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolünde olan Digitürk'ü satın almıştı.

