Samanyolu Haber /Ekonomi / Dijital altın 10 bin dolara geriledi /08 Eylül 2020 13:43

Dijital altın 10 bin dolara geriledi

Son üç haftada kesintisiz şekilde değer kaybeden kripto para birimi Bitcoin 10 bin doların altına indi.

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Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi olan Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 3,44 düşüşle 9 bin 904 dolara kadar indikten sonra hafif toparlayarak 10 bin dolar sınırına döndü. 

Yüksek hacim bakımından ikinci sırada olan Ethereum da yüzde 7,38 düşüşle 326,85 dolara kadar indi.

CoinDesk'in sorularını cevaplandıran Three Arrows Capital Genel Müdürü Su Zhu, Bitcoin önderliğindeki bu genel düşüşlerin, yatırımcılar tarafından "tipik bir boğa piyasası geri çekilmesi" olarak nitelendirildiğine işaret etti. 

YENİ ALICILAR PİYASAYA GİRİYOR

Zhu büyük arzı karşılamak için çok sayıda yeni günlük alıcının piyasalara girdiği zamanlarda oluştuğunu vurguladı.

Cuma paylaştığı tweette piyasaların "yerel coşkudan sonra bir boğa piyasasında üçte bir veya daha fazlasını geri çekeceği" yönündeki iyimser beklentilerini dile getirdi.
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