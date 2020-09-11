Samanyolu Haber /Ekonomi / Dijital euro için ilk adım /11 Eylül 2020 14:26

Dijital euro için ilk adım

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 19 Avrupa Birliği üyesi ülkenin yer aldığı Eurosystem için dijital para birimi hazırlıklarında kritik bir adım attı.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nin 19 merkez bankasını içeren Eurosystem'in şimdiye kadar "dijital euro" hakkında bir karar vermediğini belirtti.

Lagarde, "Dünyadaki diğer birçok merkez bankası gibi bunu oluşturmanın faydalarını, risklerini ve operasyonel zorluklarını araştırıyoruz. Eurosystem'in tespitlerinin gelecek haftalarda kamuoyuna sunması ve akabinde bir kamuoyu görüşü alınmasını başlatması bekleniyor." dedi.

Lagarde, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından dijital ortamda düzenlenen "Dijital Dünyada Bankacılık ve Ödemeler Sistemi" konulu konferansta konuştu.

EN ÖNEMLİ MESELE DEVLETLERİN HÜKÜMRANLIK HAKLARI

Dijital çağda, ödeme sistemlerindeki yeniliklerin insanların daha kolay, hızlı ve ucuz yollarla etkileşim kurmasını sağladığını belirten Lagarde, ancak özel ödeme sistemlerine veya dijital para birimlerine dayalı bu yeniliklerin, yeni risklerle ve devletlerin hükümranlık haklarına dair önemli sorular ortaya çıkardığını söyledi.

Lagarde, bu risklerin ECB'nin dijital euro çıkarmasını engellediğini vurgulayarak, "Paranın, Avrupalılara iyi hizmet etmeyi sürdürmesi için ödeme sistemlerinde yeniliğin risklerini ve faydalarını dengelemede aktif bir rol oynamak görevimiz." ifadelerini kullandı.

ECB ÜÇ KONU ÜZERİNE ODAKLANDI

Dijital euro çıkarma konusunda dikkate aldıkları konulara temas eden Lagarde, şunları kaydetti: "ECB, dijital euro çıkarma konusunda 'vatandaşların nakit paraya erişimini sürdürmek', 'finansal istikrara yönelik riskleri ayrıntılı analiz etmek' ve 'özel ödeme sistemlerini dışlamadan dijital bir paranın halkın dijital ödeme talebini karşılayacak şekilde tasarlanması' olmak üzere 3 konuyu göz önüne alıyor." 
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