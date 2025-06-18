Dijital Haber Raporu: Türkiye’de muhalif medyaya güven zirvede, yandaş dipte

Reuters Enstitüsü’nün Dijital Haber Raporu yayımlandı. Türkiye ile birlikte 48 ülkenin incelendiği rapor hazırlanırken, ülke başına yaklaşık 2 bin kişi ile görüşüldü.





DW Türkçe’nin haberine göre; muhalif medyaya güven daha yüksek çıktı. Rapora göre, en çok güven duyulan medya kuruluşu yüzde 61 ile Now TV Haber oldu.





İkinci sırada yüzde 54 ile Sözcü TV, üçüncü sırada da yüzde 53 ile Halk TV yer aldı. En az güven duyulan medya organı da yüzde 37 ile hükümet yanlısı yayınlar yapan A Haber oldu. TRT, yüzde 46 güven oranıyla yüzde 50’nin altında kaldı.





Başlıca Haber Kaynağı İnternet

Türkiye’de başlıca haber kaynağı yüzde 72 ile internet oldu. Haber almada televizyonun yeri yüzde 56, sosyal medya kanallarının yüzde 46, yazılı basının ise yüzde 16 oldu. Haber almada cihaz olarak ise en çok yüzde 72 ile cep telefonu kullanılıyor. Haberlerin sosyal medya, mesajlaşma platformları ya da e-posta yoluyla paylaşma oranı ise yüzde 36 olarak belirlendi.





Haber Sosyal Medyadan Takip Ediliyor

Sosyal medya platformlarının haber kullanım dağılımında Instagram öne çıkıyor. Raporda yüzde 2’lik artışla Instagram’ın Türkiye’de yüzde 40 oranında haber amaçlı kullanıldığı görülüyor. YouTube’un yüzde 35, Whatsapp’in yüzde 23, X’in yüzde 23, Facebook’un yüzde 22 ve TikTok’un haber amaçlı kullanımı yüzde 11 oldu.