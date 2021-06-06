Samanyolu Haber /Ekonomi / Dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke mi olacak? /06 Haziran 2021 23:05

Dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke mi olacak?

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Bitcoin'i ülkesinde yasal para birimi haline getireceğini söylerken bu kararın uygulanması halinde El Salvador'un, dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke olacağı belirtildi.

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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'i ülkesinde yasal para birimi haline getireceğini söyledi.

Bukele'nin planı Kongre tarafından desteklenirse, Orta Amerika ülkesi, dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke olma özelliğini kazanacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Bitcoin, ülkenin resmi para birimi olan ABD Doları'yla birlikte kullanılacak.

Bukele, Bitcoin'in ülke dışında yaşayan El Salvadorlular'ın memleketlerine para göndermelerini kolaylaştıracağını söyledi.

Bukele Florida'da düzenlenen bir Bitcoin konferansında yaptığı konuşmada "Kısa vadede istihdam meydana getirme ve resmi ekonominin dışında kalan binlercesinin sisteme dahil edilmesini sağlayacak" dedi.

Bukele, yasal düzenlemeyi gelecek hafta Kongre'ye göndereceğni belirtti. Devlet Başkanı tasarının geçmesi halinde, banka hesabı bulunmayan halkın yüzde 70'ine mali hizmetlerin açılmış olacağını vurguladı.

El Salvador'un ekonomisi büyük ölçüde, ülke dışında çalışanların gönderdiği paraya bağımlı. Bu paralar ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 20'sini oluşturuyor.

İki milyondan fazla Salvadorlu ülke dışında yaşıyor ve her yıl ülkelerine 4 milyar dolardan fazla para gönderiyorlar.

Şu anda yollanan paralardan komisyon kesiliyor, ulaşması günler alıyor ve paranın gönderilen kişi tarafından şahsen alması gerekebiliyor.

Reel ekonomiyle doğrudan bir bağ olmayan sanal varlık Bitcoin'in değeri son yıllarda büyük dalgalanmalar yaşadı.

Dünya genelindeki merkez bankalarının çoğu kendi dijital paralarını üretmeyi planlıyor.
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