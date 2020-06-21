Dijital vergisi ABD'siz olur mu?

Avrupa Birliği Corona krizinden doğan açığı finanse edebilmek için Google ve Facebook gibi büyük şirketlere dijital gelirlerinin yüzde 3 vergi getirme planı ABD ile Avrupa'nın arasında krize sebep oldu. Avrupa Birliği yetkilileri ile ABD arasında yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca müzakereler durduruldu. Oysa Fransa, Washington'u müzakere masasına oturtabilmek için kendisinin yürürlüğe koyduğu GAFA (Google-Apple-Facebook-Amazon) vergisini Ocak ayında askıya almıştı.
Avrupa Basınında geniş yer bulan 'Digital vergi' için yorumcular çözüm bulma zamanının geldiğini düşünüyor.
AB çıkarlarını savunmalı
Fransız La Croix gazetesi 'AB ülkeleri Washington üzerinde ortak bir baskı kurmalı' diyor :
“ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, müzakerelerin durdurulmasına Covid-19 pandemisini gerekçe gösteriyor. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire buna çok sert tepki gösterdi ve 'Korona krizinde olağanüstü kar edenlerin muhtemelen sadece bilişim devleri' olduğunu söyledi. Fransa bu kadar sert tepki vermekte çok haklı. Ama diğer taraftan bütün AB ülkelerinin bu tavrı desteklemesi de şart. Aksi takdirde güçler dengesi bozulabilir. AB'nin geleceği, dijital çıkarlarını ne kadar savunabileceğine bağlı.”
Adil vergilendirme şimdi daha da önemli
İngiliz Financial Times'a göre, ABD ve Avrupa, bilgisayar devlerine ellerini ceplerine atmalarını söylemek konusunda her zamankinden daha fazla baskı altında:
“Sokağa çıkma kısıtlamaları çokuluslu büyük teknoloji şirketlerini bir taraftan büyütürken, diğer taraftan bunların daha geleneksel şirketlerin üzerinde baskı kurmalarını sağladı. Üstelik de bunu, hükümetlerin ekonomiye destek politikalarını finanse edebilmek için yeni vergi gelirleri aradığı bir dönemde yaptı bu şirketler. Bu yüzden dijital rakiplerle yarışan, ama tamamen farklı vergilendirilen geleneksel perakendeciler için eşit rekabet koşulları yaratılması daha da önem kazandı şimdi. Soruna ortak bir uluslararası çözüm bulmak önceliğimiz olmalı. Tek tek ülkelerin aldığı önlemler, daha az etkili ve uygulaması daha zor yamalı bir bohçaya benziyor.”
Bu proje başarısız olmamalı
Alman Der Spiegel dergisi, Avrupalılar yollarına tek başına devam etme cesaretini göstermeli, diyor:
“Fransa ve İspanya, ABD'nin onları yıldıramayacağını güçlü bir şekilde ifade etti. Trump itaatkarlıktan çok bu tür güç gösterilerinden etkilendiğini geçmişte defalarca göstermişti. Buna bir de Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'ün bile bazı ülkelerde daha fazla vergi ödemeye razı olduğunu ekleyelim. Ama Avrupa'daki vergi projelerinin hayal kırıklığı yarattığı deneyimine de sahibiz. Avrupalılar yıllardır finansal işlem vergisini uygulamaya koyamadı.”