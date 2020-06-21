Dijital vergisi ABD'siz olur mu?

Avrupa Birliği Corona krizinden doğan açığı finanse edebilmek için Google ve Facebook gibi büyük şirketlere dijital gelirlerinin yüzde 3 vergi getirme planı ABD ile Avrupa'nın arasında krize sebep oldu. Avrupa Birliği yetkilileri ile ABD arasında yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca müzakereler durduruldu. Oysa Fransa, Washington'u müzakere masasına oturtabilmek için kendisinin yürürlüğe koyduğu GAFA (Google-Apple-Facebook-Amazon) vergisini Ocak ayında askıya almıştı.





Avrupa Basınında geniş yer bulan 'Digital vergi' için yorumcular çözüm bulma zamanının geldiğini düşünüyor.





AB çıkarlarını savunmalı

Fransız La Croix gazetesi 'AB ülkeleri Washington üzerinde ortak bir baskı kurmalı' diyor :





“ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, müzakerelerin durdurulmasına Covid-19 pandemisini gerekçe gösteriyor. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire buna çok sert tepki gösterdi ve 'Korona krizinde olağanüstü kar edenlerin muhtemelen sadece bilişim devleri' olduğunu söyledi. Fransa bu kadar sert tepki vermekte çok haklı. Ama diğer taraftan bütün AB ülkelerinin bu tavrı desteklemesi de şart. Aksi takdirde güçler dengesi bozulabilir. AB'nin geleceği, dijital çıkarlarını ne kadar savunabileceğine bağlı.”



