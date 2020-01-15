Dijitalleşme gelecek 10 yılda 7.6 milyon kişiyi işsiz bırakacak

Türkiye’deki 800 meslek ve 2 bin iş aktivitesini 17 yetkinlik bazında analiz eden McKinsey Türkiye, 2030’a kadar bu mesleklerin yüzde 60’ındaki işlerin üçte birinden fazlasının otomasyonla yapılabileceğini ortaya koydu. “İşimizin Geleceği: Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek Dönüşümü” başlıklı rapora göre, mesleklerin yüzde 2’si ise otomasyon sonucu ortadan kalkacak.





Teknolojideki hızlı gelişim ile iş dünyasında pek çok alanda insan gücünün yerini otonom sistemler ve yapay zeka alırken, 2030 yılına kadar dijitalleşme 7.6 milyon kişiyi işsiz bırakacak. 28 milyon olan güncel istihdamın 10 yıl içinde 33.3 milyona ulaşması, dijitalleşmenin verimli kullanılması halinde ise 8.9 milyonluk ek istihdam yaratılabileceğine işaret ediliyor. Bu süreçte ortaya çıkacak yeni mesleklerle 1.8 milyon kişilik yeni bir istihdam yaratılması öngörülüyor.





Sözcü'den Samiye Başçı'nın haberine göre, yaklaşık 10 yıldır dünya genelinde işlerin geleceği ve yetenek dönüşümü alanında çalışmalara imza atan McKinsey Türkiye ve McKinsey Global Enstitüsü, “İşimizin Geleceği: Dijital Çağda Türkiye'nin Yetenek Dönüşümü” raporunu açıkladı. Rapora göre, dijitalleşme ve otonom sistemlerin tam olarak devreye girmesiyle birlikte mesleklerin yüzde 30'u daha farklı yollarla yapılmaya başlanacak.





Rapora ilişkin bilgi veren McKinsey&Company Türkiye Ülke Direktörü Can Kendi, teknolojideki yaygınlaşmanın toplumlarda bir risk olarak algılandığını ancak durumun farklı okunması gerektiğini belirterek, “Meslekler ölmeyecek. Türkiye'deki 800 mesleğin yüzde 2'si tamamen ortadan kalkacak ve yüzde 30'u tamamen değişecek. Bu yüzde 30'luk kısım tamamen farklı şekilde yapılacak. Meslekler ölmüyor ama değişiyor” dedi.





McKinsey Company Ortağı Pınar Gökler Özsavaşçı ise Türkiye'de mesleklerin sadece yüzde 2'sinin otomatize olduğunu ancak yapılacak bir çalışma ile bu oranın yüzde 60'a yükselebileceğini dile getirdi. Toplam istihdamın 2030 yılına kadar 33.3 milyona ulaşacağını dile getiren Özsavaşçı, dijitalleşme ile birlikte ilk etapta 7.6 milyonluk bir iş kaybı yaşanacağını anlattı. Bu noktada dijitalleşmenin katkısı ve yüzde 25'lik otomasyon ile 8.9 milyonluk iş yaratacak yeni iş alanları sağlanabileceğini söyleyen Özsavaşçı, bugün olmayan ancak gelecekte var olacak mesleklerin ise 1.8 milyonluk yeni iş yaratacak potansiyeli olduğunu kaydetti.





Dijital terziden sanal kuaföre

Dijitalleşmeyle2030'dan sonra siber güvenlik lideri, insansız hava aracı operatörü, yapay zeka iş geliştirme sorumlusu, dijital terzi, sanal kuaför, deneyim tasarımcısı, finansal koç, sanal mağaza danışmanı, kuantum makine öğrenmesi analisti gibi yeni meslekler ortaya çıkacat. Rapora göre, bu değişim tüm çalışanları etkileyecek. Türkiye'de 21.1 milyon çalışanın yetkinliklerini geliştirmesi gerekecek.