Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken soru: Sıra Venezuela’da mı? /12 Haziran 2022 18:33

Dikkat çeken soru: Sıra Venezuela’da mı?

Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin sıkılaştığı günlerde Türkiye'deki yarım politikalarının başarısızlığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Türkiye’de tarımı bitirdiniz, sıra Venezuela’da mı?" diye sordu.

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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nın bu ziyaretiyle iki ülke arasındaki ilişkiler yeni bir boyut kazanırken, Türkiye'deki yarım politikalarının başarısızlığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Türkiye’de tarımı bitirdiniz, sıra Venezuela’da mı?" diye sordu.

Evrensel'de yer alan habere göre tarım alanlarının sürekli azaldığı, her yıl binlerce çiftçinin artan girdiler nedeniyle çiftçiliği bıraktığı bir dönemde, Türkiye’nin önce Sudan, sonra Nijer ve şimdi de Venezuela’da tarım yapmaya yönelmesini ‘anlamsız’ bulduğunu belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi’ye "O makama, ülkemizde tarımın sorunlarını çözmeye geldiğini sandığımız Tarım ve Orman Bakanı, topraktan uzaklaşan çiftçiye, gebe ineğini kestiren besiciye çözüm bulmak yerine Venezuela’da buğday üretim anlaşması yapacakmış. Tarımda bula bula çözümünüz bu mu?" diyerek tepki gösterdi

"VENEZUELA’YI BIRAK, TÜRKİYE’DEKİ TARIMIN SORUNLARINA BAK"

Türkiye’de tarımı bitirme noktasına getiren AKP iktidarının, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle on binlerce çiftçinin artık üretim yapamaz
duruma geldiğini, bu nedenle ekim yapılması gereken tarlaların boş kaldığını anlatan Gürer, “Hal böyleyken, ülkemizdeki tarımın sorunlarının
çözüme yönelik girişim yapmak yerine, Venezuela’da buğday üretmeye kalmak anlaşılır bir durum değil” dedi.
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