Dikkat ! ABD'ye gitmek isteyenler için Green Card başvuru süresi sona eriyor

Her yıl tekrarlanan ABD'de yaşama, yerleşme ve çalışma hakkı sağlayan Green Card çekilişi için başvurular 10 Kasım'da sona erecek.





Peki Green Card başvuru nasıl yapılır? ABD'de yaşama hayalleri kuran vatandaşların başvurduğu Green Card çekilişleri her yıl yapılıyor. Türkçe karşılığı Yeşil Kart olan bu belge, DV Lottery isimli bir çekilişle kuraya başvuran kişilere veriliyor. Çekilişlerde ismi çıkan ABD vatandaşı olmayan yabancılar, eşleri ve çocuklarıyla yerleşme hakkı kazanıyor. Peki, Green Card başvuru ücreti var mı? 2021 Green Card başvuru nasıl yapılır? Her başvuru sahibi, DV programının gerekliliği olan eğitim ve/veya meslek koşullarını yerine getirmelidir.









GREEN CARD NEDİR?





Green Card İngilizce bir kelimedir. Türkçe karşılığı Yeşil Kart olan bu belge, Amerikan Hükümeti'nin 1990 yılınından beri göçmenlik vizesi DV Lottery adı altında her yıl bir defa yaptığı bir çekiliş ile, ABD vatandaşı olmayan yabancılara, eşlerine ve onların 21 yaş altı çocuklarına ömür boyu ABD'de yaşama, yerleşme ve çalışma hakkı sağlayan bir belgedir.









BAŞVURU ŞARTLARI





Green Card başvuru şartları şu şekildedir:





Türkiye' de doğmuş olmanız gerekmektedir. Gerekli görülen mesleki tecrübeye sahip olmanız ya da en az lise mezunu olmanız gerekir.

Green Card çekilişine resmi site üzerinden bireysel başvuru yapmak ücretsizdir. Sizden para talep edilmesi durumunda buna inanmayın.





Her başvuru sahibi, DV programının gerekliliği olan eğitim ve/veya meslek koşullarını aşağıdaki şekilde yerine getirmelidir:





En az lise veya dengi bir eğitim görmüş olmak, ki bu koşul 12 yıllık resmi ilk, orta ve lise eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlanmış olmasını gerektirir;









EN UFAK HATADA...





İngilizce olan başvuru sisteminde yapacağınız en ufak bir hata diskalifiye olmanıza sebep olacaktır. Formların yanlış doldurulması sebebi ile her yıl Türkiye'den yapılan başvuruların yaklaşık %20 kadarı kabul edilmektedir. Form doldurma sırasında yapılan hatalar sebebi ile de bu sayının %30'u green card çekilişinde çıksa bile evrak tesliminde elenmektedir.





BAŞVURU EVRAKLARI





Green Card başvurusu yapmak için aşağıdaki evraklar gerekir:





Taranmış Nüfus cüzdanı fotokopisi

Dijital olarak çekilmiş ve kaydedilmiş biyometrik fotoğraf - Taranmış olmamalıdır (50X50 mm boyutlarında, güncel, arka fon beyaz, gözlüksüz)

Evliyseniz eşinizin ve varsa 21 yaşından küçük tüm çocuklarınızın dijital olarak çekilmiş ve kaydedilmiş biyometrik fotoğrafı - Taranmış olmamalıdır (50X50 mm boyutlarında, güncel, arka fon beyaz)

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Anne ,baba ve çocukların bilgilerini içermelidir.)

İkametgah Belgesi

Mezuniyet Belgesi





BAŞVURU TARİHLERİ VE SAYFASI





Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Green Card başvuru sayfasına ulaşabilir ve başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz-







