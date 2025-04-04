Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat! Aracınız yolda alev alabilir: Otomotiv devi 33 bin aracını çağırdı /04 Nisan 2025 10:00

Dikkat! Aracınız yolda alev alabilir: Otomotiv devi 33 bin aracını çağırdı

Ford'a ait 33 bin aracın yolda alev alabileceği nedeniyle acilen geri çağrıldı. 24 Nisan tarihinde tüm kullanıcılara bildirim gönderilecek ve araçlar ücretsiz yapılacak.

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Dünyanın en çok tercih edilen araç markalarından biri olan Ford, 33 bin aracı için geri çağırma yaptı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), iki popüler araçta, yakıt enjektöründe çatlak bir sorun olduğunu ve bunun motorun etrafındaki gazın alev almasına neden olabileceğini duyurdu. Geri çağırma 2020-2022 Ford Escape ve 2021-2023 Ford Bronco Sport'u kapsıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre enjektör sorunuyla ilgili ilk uyarı olmadığını ifade eden yetkililer, geri çağrılan 33.576 aracın aslında hasarı doğru şekilde onarmayan iki önceki geri çağırmanın parçası olduğunu belirtti.

YAKIT ENJEKTÖRÜ NEDEN ÖNEMLİ?
Benzinle çalışan otomobillerin önemli bir parçası olan yakıt enjektörü, aracın motoruna benzin püskürten küçük bir fıskiye görevi görüyor. Yakıt enjektörü çatladığında, benzin motorun diğer parçalarına damlamaya başlayabilir ve araç çalışırken bu parçalar aşırı sıcak olabilir. Benzin püskürtülen motor parçaları çok sıcaksa ya da aracın elektrik sisteminden en ufak bir kıvılcım bile gelse benzin tutuşabilir ve yangın çıkabilir.

Sürücülere, 24 Nisan tarihinde posta yoluyla bildirim gönderilecek. Ford, araçların çatlaklıklarını giderecek ve her aracın güç aktarma sistemi kontrol modülü yazılımını ücretsiz olarak güncelleyecek.

GÜNCELLEMEYİ FORD YAPACAK
Yetkililer, 2020-2022'te üretilen bazı Ford Escape'lerin yakıt enjektörü çatlakları nedeniyle alev alabileceği konusunda uyardı. 2021'den 2023'e kadar olan Bronco Sports da geri çağırıldı. Araç sahiplerinin onarımı etkilemesinin son derece tehlikeli bir hata olduğunu söylüyor. Ford, araçlarını geri getirenlerin yazılımını da güncelleyecek.


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