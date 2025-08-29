Samanyolu Haber /Ekonomi / DİKKAT! Bankaların bu hilesi canınızı yakabilir /29 Ağustos 2025 00:12

DİKKAT! Bankaların bu hilesi canınızı yakabilir

Bankaların, müşterilerinin bilgisi ve onayı olmaksızın gelir beyanlarını sistemlerinde yapay olarak yükselterek, yasal sınırın üzerinde kredi kartı limiti tahsis ettiği tespit edildi. Usulsüzlüğün ortaya çıkmasının ardından BDDK devreye girerek bankalara uyarı yazısı gönderdi.

Son dönemde Türkiye ekonomisinde atılan en önemli adımlardan biri olan ve harcamaları kontrol altına almayı hedefleyen sıkı para politikası uygulamaları, bazı bankaların usulsüz işlemleriyle sekteye uğruyor. Kredi kartı kullanımına getirilen kısıtlamaların başında gelen ve limiti aylık gelirle sınırlayan yasal zorunluluk, dikkat çekici bir yöntemle aşılıyor.

YÖNETMELİK AÇIK: LİMİT GELİRİN DÖRT KATINI GEÇEMEZ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen yönetmeliklere göre, bir bankanın müşterisine tahsis edebileceği toplam kredi kartı limiti, müşterinin beyan ettiği ve teyit edilen aylık net gelirinin dört katını kesinlikle aşamıyor. Bu kuralın üzerinde bir limit verilmesi, mevzuat tarafından açıkça yasaklanmış durumda. Ancak bazı bankaların, bu kuralı ihlal etmek için müşterilerinin gelir bilgilerinde hileli oynamalar yaptığı gözlemlendi.

“GELİR GÜNCELLEMESİ” OYUNU MOBİL UYGULAMADA ORTAYA ÇIKTI

Sözcü’nün haberine göre işleyen usulsüz süreç, birçok müşteri tarafından tesadüfen fark edildi. Bankaların mobil uygulamalarına giriş yapan çok sayıda kullanıcı, kişisel gelir bilgilerinin yer aldığı bölümün, kendi talepleri ya da onayları olmaksızın banka tarafından güncellendiğini ve aylık gelirlerinin olduğundan çok daha yüksek gösterildiğini gördü. Bankalar, sistem üzerinde yarattıkları bu yapay gelir artışını gerekçe göstererek, müşterilerine yasal sınırı aşan yeni kredi kartı limitleri sunabildi.

BDDK’DAN BANKALARA SERT UYARI VE CEZA TEHDİDİ

Uygulamanın yaygınlaşması ve müşteri şikayetlerinin artması üzerine harekete geçen BDDK, söz konusu usulsüzlükleri gerçekleştiren bankalara resmi bir uyarı yazısı gönderdi. Yazıda, müşterilerin gelir beyanlarında hileli ve gerçeğe aykırı artışlar yapılmasının mevzuata açıkça aykırı olduğu vurgulandı. BDDK, bu tür yöntemlere başvuran bankalara yönelik olarak ciddi idari yaptırımlar ve yüksek tutarlı para cezaları uygulanacağının altını çizerek bankacılık sektörünü uyardı.
