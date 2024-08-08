Samanyolu Haber /Politika / Dikkat çeken açıklama: Instagram'dan sonra sıra TikTok'ta mı? /08 Ağustos 2024 12:10

Dikkat çeken açıklama: Instagram'dan sonra sıra TikTok'ta mı?

TikTok da Instagram'ın ardından erişime yasaklanabilir. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, konuya ilişkin açıklamasında, "TikTok kullanmıyorum. Beni sokakta gören insanlar diyor ki, 'Bu TikTok'u kapatırsan, cennetin kapısını aralarsın. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor" sözlerini sarf etti.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Instagram'ın ardından TikTok'un da kapatılacağına dair sinyaller verildi.

. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, söz konusu TikTok yasağıyla ilgili şunları söyledi:

"TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Yapılan paylaşımlar o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor."
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