Dikkat çeken adımı Trump açıkladı: ABD nükleer bomba testi yapacak
30 Ekim 2025 13:54

Dikkat çeken adımı Trump açıkladı: ABD nükleer bomba testi yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin nükleer patlayıcı testleri yapacağını söyledi. 1990'lardan bu yana Kuzey Kore hariç hiçbir ülke bu tür testler gerçekleştirmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin nükleer testlere yeniden başlayacağını belirterek, "Bu konuda bir duyuru yapılacak" ifadesini kullandı.

Asya turunu tamamlayarak ülkesine dönen Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füzelerin denemeleri ile nükleer patlama testleri konularını birbirine karıştıran değerlendirmelerde bulundu.

DW Türkçe'nin haberine göre Trump, "Diğer ülkelerin hepsi nükleer test yapıyor gibi görünüyor ama biz yapmıyoruz. Bizim herkesten fazla nükleer silahımız var, ancak test yapmıyoruz" dedi.

ABD, 1992 yılından bu yana nükleer patlama testi gerçekleştirmiyor. Aynı şekilde, Kuzey Kore dışında hiçbir ülke 1990'lardan bu yana bu tür testleri yapmadı. ABD, Çin ve Rusya yalnızca nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füzeleri, üzerlerinde patlayıcı bulunmadan deniyor.

Trump, diğer ülkelerin faaliyetlerine atıfta bulunarak, "Onların test yaptığını görüyorum ve diyorum ki, eğer onlar yapıyorsa, sanırım bizim de yapmamız gerekecek" dedi.

Başkana, testlerin nerede yapılacağı sorulduğunda ise Trump, "Duyurulacak. Test sahalarımız var" yanıtını verdi.

Trump daha sonra kendi sosyal medya sitesi Truth Social'dan paylaştığı bir mesajda ise, adını Savaş Bakanlığı olarak değiştirdiği Savunma Bakanlığına "nükleer silahların testlerine başlanması için emir verdiğini ve bu sürecin derhal başlayacağını" yazdı.
