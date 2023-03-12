Dikkat çeken analiz: 'Erdoğan ilk turda kaybedebilir...'

Dünya basınının, "Türkiye tarihinin en kritik dönemeci" olarak adlandırılan, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'ne yönelik ilgisi artarak devam ediyor. Son olarak, Cyrielle Cabot tarafından AFP'de yayınlanan bir analizde seçim maratonuna ilişkin son durum ile muhalefet ve hükümet bloklarının son adımları ele alındı.







İşte, o analizden öne çıkan bölümler:





Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası 10 Mart'ta resmen başladı ve üçüncü kez aday olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık en büyük rakibinin kim olduğunu biliyor. 74 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu, gözlemciler tarafından genellikle "Erdoğan'ın zıt kutbu" olarak tanımlanıyor.





Kamuoyu yoklamaları ise "seçimin başa baş geçeceğini" ve "Erdoğan'ın, 2003'te iktidara gelmesinden bu yana en belirsiz seçimi" olduğunu söylüyor.





"KARİZMA EKSİKLİĞİ AVANTAJA DÖNÜŞEBİLİR..."

Türkiye konusunda uzman olan araştırmacı Aurélien Denizeau, "Nihayetinde kazanan uzlaşma ihtiyacı oldu" diyor. Fransa'nın Uluslararası ve Stratejik İlişkiler Enstitüsü (IRIS) Müdür Yardımcısı ve Türkiye uzmanı Didier Billion'a göre ise "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) koalisyonun en önemli parçası ve Erdoğan'a karşı muhalefeti temsil ediyor. [Dolayısıyla] liderin aday gösterilmesi mantıklı bir seçim..."





Öte yandan pek çok kişi "Kılıçdaroğlu'nu 'karizma eksikliği' nedeniyle eleştiriyor; İstanbul veya Ankara belediye başkanının aday gösterilmesini tercih ediyor." Didier Billion'a göre, "Bazıları tarafından karizma eksikliği olarak görülen bu durum, kampanya sırasında bir avantaja dönüşebilir. Kılıçdaroğlu, otoriter ve kavgacı olarak görülen Recep Tayyip Erdoğan'dan çok farklı bir imaja sahip. Halk bu tür bir normallik istiyor."





"MUHALEFET İÇİNDEKİ BÖLÜNMELERİ ÖNE ÇIKARACAK"

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ın Pazartesi günü yaptığı, "aday çıkarmayabiliriz" açıklamasına da değinen ve bunu "Kılıçdaroğlu'na yönelik açık bir destek" olarak tanımlayan Denizeau'ya göre, "İttifak seçimi ilk turda kazanabilir. Ancak HDP'nin teklifi, zafer durumunda olan Kürtlere verilecek garantilere bağlı. Kılıçdaroğlu'nun ne önereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz."





"Erdoğan her zamankinden daha zayıf görünüyor, ancak hala çok sağlam bir seçmen tabanına sahip" diyen Denizeau'ya göre ise "Kampanya sürecinde seçmenleri bir araya getirmek için kontrolü altındaki basına güvenecek. Muhalefeti itibarsızlaştırmak için muhalefet içindeki bölünmeleri öne çıkarmaya çalışacak."





"ORTAK PROGRAM OLUŞTURMAKTA ZORLANIYORLAR"

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik kriz ve 6 Şubat depremindeki yönetimine yönelik ağır eleştiriler nedeniyle kırılgan bir durumdayken, "Muhalefet bir program oluşturmakta zorlanıyor."





Didier Billion'a göre, ortak paydaları Erdoğan'ı devirmek, başkanlık rejimine son vermek ve parlamenter demokrasiye dönmek olan muhalefet, söz ekonomik ve sosyal politikalara geldiğinde seçim sonrasını işaret ediyor ve uzlaşma olacağı sözünü veriyor.



