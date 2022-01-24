Dikkat çeken anket: AKP, emeklileri kaybetti!

Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 19.9'u emeklilere yapılan yüzde 25'lik zammın beklediği oranda bir artış olduğunu düşünüyor. Yüzde 5.7 "Zam beklediğimizden yüksekti" seçeneğini işaretledi. Yüzde 71.7 'Beklediğimizden azdı" derken yüzde 2.7 ise "Fikrim yok/Cevap yok" dedi.
Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar anket sonucunu "Hükümet emeklileri kaybetmiş görünüyor. Bakalım muhalefet onlara ulaşabilecek mi?" notuyla paylaştı.
Yanıtların partilere göre dağılımı şöyle:
AKP
- Beklediğimiz oranda bir zamdı: 41.5
- Beklediğimizden yüksekti: 10.7
- Beklediğimizden azdı: 44.8
- Fikrim yok/Cevap yok: 3
CHP
- Beklediğimiz oranda bir zamdı: 4.4
- Beklediğimizden yüksekti: 2.2
- Beklediğimizden azdı: 91.1
- Fikrim yok/Cevap yok: 2.2
İYİ PARTİ
- Beklediğimiz oranda bir zamdı: 13
- Beklediğimizden yüksekti: 2.4
- Beklediğimizden azdı: 84
- Fikrim yok/Cevap yok: 0.6
HDP
- Beklediğimiz oranda bir zamdı: 5.4
- Beklediğimizden yüksekti: 4.7
- Beklediğimizden azdı: 87.8
- Fikrim yok/Cevap yok: 2
MHP
- Beklediğimiz oranda bir zamdı: 21.6
- Beklediğimizden yüksekti: 2.7
- Beklediğimizden azdı: 75.7
- Fikrim yok/Cevap yok: -
DEVA
- Beklediğimiz oranda bir zamdı: 9.1
- Beklediğimizden yüksekti: -
- Beklediğimizden azdı: 87.9
- Fikrim yok/Cevap yok: 3
DİĞER
- Beklediğimiz oranda bir zamdı: 7.3
- Beklediğimizden yüksekti: 5.5
- Beklediğimizden azdı: 85.5
- Fikrim yok/Cevap yok: 1.8