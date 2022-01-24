Dikkat çeken anket: AKP, emeklileri kaybetti!

AKP

Beklediğimiz oranda bir zamdı: 41.5

Beklediğimizden yüksekti: 10.7

Beklediğimizden azdı: 44.8

Fikrim yok/Cevap yok: 3

CHP

Beklediğimiz oranda bir zamdı: 4.4

Beklediğimizden yüksekti: 2.2

Beklediğimizden azdı: 91.1

Fikrim yok/Cevap yok: 2.2

İYİ PARTİ

Beklediğimiz oranda bir zamdı: 13

Beklediğimizden yüksekti: 2.4

Beklediğimizden azdı: 84

Fikrim yok/Cevap yok: 0.6

HDP

Beklediğimiz oranda bir zamdı: 5.4

Beklediğimizden yüksekti: 4.7

Beklediğimizden azdı: 87.8

Fikrim yok/Cevap yok: 2

MHP

Beklediğimiz oranda bir zamdı: 21.6

Beklediğimizden yüksekti: 2.7

Beklediğimizden azdı: 75.7

Fikrim yok/Cevap yok: -

DEVA

Beklediğimiz oranda bir zamdı: 9.1

Beklediğimizden yüksekti: -

Beklediğimizden azdı: 87.9

Fikrim yok/Cevap yok: 3

DİĞER

Beklediğimiz oranda bir zamdı: 7.3

Beklediğimizden yüksekti: 5.5

Beklediğimizden azdı: 85.5

Fikrim yok/Cevap yok: 1.8





Metropoll Araştırma 'Türkiye'nin Nabzı Ocak 2022' çalışmasının emeklilere yaplan zam oranıyla ilgili memnuniyet oranıyla ilgili bölümünü yayınladı.Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 19.9'u emeklilere yapılan yüzde 25'lik zammın beklediği oranda bir artış olduğunu düşünüyor. Yüzde 5.7 "Zam beklediğimizden yüksekti" seçeneğini işaretledi. Yüzde 71.7 'Beklediğimizden azdı" derken yüzde 2.7 ise "Fikrim yok/Cevap yok" dedi.Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar anket sonucunu "Hükümet emeklileri kaybetmiş görünüyor. Bakalım muhalefet onlara ulaşabilecek mi?" notuyla paylaştı.Yanıtların partilere göre dağılımı şöyle: