Dikkat çeken anket! İşte gençlerin iktidarı

İmamoğlu'nun tutuklanması siyasetin gündeminin ana maddesi durumundayken üniversite gençliğinin uzun zaman sonra sokak protestolarında aktifleşmesi pek çok yapı taşını tekrar tartışmaya açtı. Bununla birlikte gençlerin bu tutumunun sandığa nasıl etki edeceği de en çok merak edilenler arasında yer alıyor.





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamasıyla evinden gözaltına alındı. 4 gün Vatan Emniyet'te gözaltında tutulan İmamoğlu, 23 Mart'ta ise sadece 'yolsuzluk' suçlamasından tutuklandı.İmamoğlu'nun tutuklanması tüm Türkiye'de büyük tepkilere neden oldu. Tepkiler sadece siyaset arenasıyla sınırlı kalmadı. Farklı farklı muhalefet partilerinin seçmenleri karara tepki gösterdi, milyonlarca vatandaş sokaklara çıkarak durumu protesto etti.Protestolara polisin müdahalesi tüm dünya tarafından duyuldu, gözaltı furyası başladı ve ardından tutuklamalar... Tutuklananların çok büyük kısmını üniversite öğrencileri oluşturuyordu. Son verilere göre 299 öğrenci tutuklu bulunuyor.Öğrencilerin tutuklanmasına da tepkiler çığ gibi... Öğrencilerin aileleri 'Anne Baba Dayanışma Ağı'nı kurarak seslerini duyurmaya çalışırken üniversite öğrencileri de tutuklu sıra arkadaşları için dün Kadıköy'de bir dayanışma konseri düzenledi.ORC Araştırma, bu konuyu yaptığı bir anketle açıklığa kavuşturdu. 3-7 Nisan tarihleri arasında 17-29 yaş arası 2 bin 650 genç ile yapılan ankette "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.Ankete göre ilk sırayı yüzde 27.5 ile CHP aldı. AKP ise yüzde 20.6 ile ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada yüzde 11.0 ile Zafer Partisi yer alırken; DEM Parti de yüzde 8.5 ile dördüncü oldu. İşte anketin sonuçları:CHP: Yüzde 27.5AKP: Yüzde 20.6Zafer Partisi: Yüzde 11.0DEM Parti: Yüzde 8.5MHP: Yüzde 6.5Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5.5Anahtar Parti: Yüzde 4.9İYİ Parti: Yüzde 4.2Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 3.6Büyük Birlik Partisi: Yüzde 2.5Yerli ve Milli Parti: Yüzde 2.1Diğer: Yüzde 3.1