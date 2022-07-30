Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken anket: Kürt seçmen ne düşünüyor? /30 Temmuz 2022 15:29

Dikkat çeken anket: Kürt seçmen ne düşünüyor?

Rawest araştırma Haziran 2022'de Diyarbakır, Urfa, Mardin ve Van'da yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre Kürt illerinde AK Parti ve MHP eriyor, asıl değişim CHP'de.

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Rawest Araştırma, Haziran 2022'de Diyarbakır, Urfa, Mardin ve Van illerinde yürüttüğü saha araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.  Katılımcılara 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu soruldu.

Gazete Duvar'ın haberine göre anket şirketi, 2018 genel seçimlerini baz alarak karşılaştırmalı anket sonucunu paylaştı. Bölgede her zaman yüksek oyu bulunan AKP''de büyük bir düşüş yaşanırken CHP oylarında önemli bir değişim görülüyor.

Anket sonucuna göre AKP'nin oy oranı yüzde 23,8 olarak ölçüldü. Anket şirketinin karşılaştırmalı anket sonucuna göre 2018 seçimleri göz önünde bulundurulduğunda AKP yüzde 11 oranında oy kaybı yaşıyor.

Ankete göre HDP'nin oy oranı yüzde 51,3. 2018 Haziran'da HDP oyu yüzde 52,4 idi. 

Anket şirketinin sonuçlarına göre en dikkat çeken parti CHP oldu. CHP'ye oy vereceğim diyenlerin oranı yüzde 2,7'den, 9,8'e yükseldi.

Anketteki oy oranlarına göre dikkat çeken başka bir parti ise MHP oldu. MHP'nin 2018 karşılaştırılmalı seçim sonuçlarına göre yüzde 4,3 olan oyu yüzde 1,9'a düştü.

İYİ Parti'nin oy oranı ise 1,8'den, 2,1'e yükselmiş durumda.

Saadet Partisi'nin oyu yüzde 1,0 olarak ölçüldü. Partinin 2018 oyu 1,2 olarak paylaşıldı.

Kürt nüfusun ağırlıklı olduğu illerde ne kadar oy alabilecekleri merak edilen partiler arasında bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu partinin oy oranı ise yüzde 2,6 olarak ölçüldü.

Anket şirketine göre yeni kurulan partiler arasında bulunan Deva Partisi yüzde 4,7 oy alıyor. 
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