Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken anket: Nisan ayının ilk haftasında yapıldı /09 Nisan 2025 13:17

Dikkat çeken anket: Nisan ayının ilk haftasında yapıldı

Ankara Araştırma ve Danışmanlık'ın Nisan ayının ilk haftasında yaptığı anket çalışmasına göre; CHP farkı açarken, AKP 14 Mayıs seçimlerini oranla ciddi oy kaybetti.

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Ankara Araştırma ve Danışmanlık'ın kamuoyuyla paylaştığı “Yarın milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

4-8 Nisan tarihleri arasında yapılan "Seçmen Gündemi'' araştırmasında, CHP kararsızlar dağıtıldığında yüzde 33.7 ile birinci parti konumuna yükselirken, AKP ise yüzde 26.7 ile ikinci sırada yer aldı.

KARARSIZAR 3. SIRADA
Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce ise CHP’nin oy oranı yüzde 26.2, AKP'nin ise yüzde 20 olarak ölçüldü. Kararsız seçmen oranı ise yüzde 13.8 gibi yüksek bir seviyede seyretti. Oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 8.5 olarak belirlendi.

Karasızlar dağıtılmadan;

CHP: Yüzde 26.2

AKP: Yüzde 20.9

DEM Parti: Yüzde 7.7

MHP Yüzde :6.0

Zafer Partisi: Yüzde 4.9

İYİ Parti: Yüzde 4.0

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.3

TİP: Yüzde 1.2

A Parti: Yüzde 0.9

Diğer: Yüzde 2.7

Kararsız: Yüzde 13.8

Oy kullanmam: Yüzde 8.5


Kararsızlar dağıtıldıktan sonra;

CHP: Yüzde 33.7

AKP: Yüzde 26.7

DEM Parti: Yüzde 9.9

MHP: Yüzde 7.7

Zafer Partisi: Yüzde 6.4

İYİ Parti: Yüzde 5.1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4.2

TİP: Yüzde 1.6

A Parti: Yüzde 1.2

Diğer: Yüzde 3.5
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