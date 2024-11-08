Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken anket sonucu: Erken seçim yapılmalı mı? /08 Kasım 2024 01:05

Dikkat çeken anket sonucu: Erken seçim yapılmalı mı?

Erken seçim tartışmaları gündemde yer almaya devam ederken Asal Araştırma, ekim ayında anket yaptı. Ankette katılımcılara "Erken seçim yapılmalı mı?" sorusu yöneltildi. Ayrıca katılımcıların destekleri partilerde sorulurken, erken seçim neden olması gerektiği de soruldu. Çıkan sonuçlar şaşırttı. İşte anket sonucu...

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Muhalefet kanadından gelen "erken seçim" çağrıları gündemden düşmezken araştırma şirketleri erken seçim anketleri yapmaya başladı. Asal Araştırma, ekim ayında Türkiye geneli 26 ilde 2 bin kişiyle görüşerek bir anket hazırladı. Anket katılımcılarına, "Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?" sorusu soruldu.

Katılımcıların yüzde 42.6 oranında bir çoğunluğu erken seçim yapılmasını destekledi. Buna karşın, yüzde 51.5’lik bir kesim erken seçim istemediğini belirtti.



Erken genel seçimin yapılmasını isteyenlerin çoğunluğunu ise CHP ve DEM Partili seçmenler oluşturuyor.


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