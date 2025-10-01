Dikkat çeken anlaşma: ABD, Katar'a yapılan saldırıyı kendine yapılmış sayacak!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in saldırdığı Katar’a NATO’nun “5. maddesi benzeri” güvenlik garantisi veren bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Buna göre Katar'a yönelik bir saldırı ABD'nin güvenliğine tehdit sayılacak ve gerekirse askeri müdahale yapılacak.





KATAR'A SALDIRI ABD'YE TEHDİT OLACAK

Bu boyutta bir güvenlik anlaşması ABD ile bir Arap ülkesi arasında ilk defa görüldü. Emre göre, ABD Katar’ın toprağı, egemenliği veya kritik altyapısına yönelik bir saldırıyı ABD’nin güvenliğine bir tehdit olarak görecek.





“Amerika Birleşik Devletleri, Katar Devleti'nin topraklarına, egemenliğine veya kritik altyapısına yönelik herhangi bir silahlı saldırıyı, Amerika Birleşik Devletleri'nin barış ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak kabul edecektir.”





'GEREKİRSE ASKERİ MÜDAHALE'

Bahsi geçen saldırılardan birinin gerçekleşmesi durumunda 2 ülkenin çıkarlarının savunulması için ABD’nin gerekirse askeri önlem alabileceği belirtiliyor.





“Böyle bir saldırı durumunda, ABD, ABD ve Katar Devleti'nin çıkarlarını savunmak ve barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için diplomatik, ekonomik ve gerekirse askeri önlemler de dahil olmak üzere tüm yasal ve uygun önlemleri alacaktır.”





NE OLMUŞTU

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ateşkes önerisini görüşen Hamas heyetine yönelik hava saldırısı düzenledi. Hamas'ın üst düzey yöneticileri saldırıdan kurtuldu. Katar, egemenliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle İsrail'e tepki gösterdi ve Gazze için arabuluculuk rolünden çekildiğini açıklayarak Tel Aviv'den özür talep etti.





Pazartesi günü Beyaz Saray'da Trump ve Netanyahu görüşmesi sırasında ABD Başkanı, Katar Başbakanı Al Thani'yi arayarak telefona Netanyahu'yu verdi. Netanyahu burada elindeki kağıttan okuyarak Katar'dan özür diledi.





KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN NATO BENZERİ İTTİFAK

Öte yandan körfez ülkeleri ABD'nin İsrail'e yönelik tutumunun sertliğini yetersiz bularak NATO benzeri bir ittifak kuracaklarını açıkladı.





Orta Doğu’da gerilim daha da tırmanıyor: Katar'a saldırı sonrası Suudilerden flaş nükleer adımı Orta Doğu’da gerilim daha da tırmanıyor: Katar'a saldırı sonrası Suudilerden flaş nükleer adımı





Buna göre bir ülkeye saldırı hepsine yönelik yapılmış sayılacak. Ayrıca Suudi Arabistan bu ittikafın dışında nükleer silah bulunduran Pakistan ile de benzer bir anlaşma yaptı. Buna göre Suudi Arabistan'a saldırı Pakistan'a yapılmış sayılacak. Anlaşma nükleer başlıkları da kapsıyor.