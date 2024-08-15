Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken araştırma: Siyaset müdahale ettikçe dinin sosyal hayattaki etkisi azalıyor /15 Ağustos 2024 20:22

Dikkat çeken araştırma: Siyaset müdahale ettikçe dinin sosyal hayattaki etkisi azalıyor

Metropoll Araştırma, anket katılımcılarına "Bazı insanlar, gelecekte dinin toplumsal hayattaki etkisinin artacağını, bazıları da azalacağını söylüyor. Siz hangi görüşe daha yakınsınız?" sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 50,9'u "Dinin etkisi azalacak" yanıtını verdi.

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Metropoll Araştırma, anket katılımcılarına “Bazı insanlar, gelecekte dinin toplumsal hayattaki etkisinin artacağını, bazıları da azalacağını söylüyor. Siz hangi görüşe daha yakınsınız?” sorusunu yöneltti.

Velev'de yer alan habere göre katılımcıların yüzde 50,9’u “Dinin etkisi azalacak” yanıtını verirken, yüzde 23,8’i “Dinni etkisi artacak”, yüzde 17,2 “Dinin etkisi azalacak”, yüzde 8,1’i de “Fikrim yok” yanıtını verdi.



‘DİNİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AZALACAK’

Metropoll Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar da “Siyaset dinlerle ne kadar çok ilgilenir ve toplum üzerindeki etkisini artırmaya çalışırsa dinin toplum üzerindeki etkisi de ona paralel olarak azalacaktır diye düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.
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