Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken araştırma: Vatandaş en çok bu 3 kuruma güveniyor /15 Eylül 2024 08:13

Dikkat çeken araştırma: Vatandaş en çok bu 3 kuruma güveniyor

Asal Araştırma'nın son anketinde katılımcılara, "Türkiye'de en güvendiğiniz kurum hangisidir?" sorusu soruldu. Katılımcıların en çok güvendiği en çok güvendikleri kurum yüzde 19,7 ile ordu oldu. Orduyu; polis ve cumhurbaşkanlığı takip etti.

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Asal Araştırma 1 Ağustos 2024 tarihinde 2 bin katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette, Türkiye'de en hangi kuruma güvenildiğini sordu. Katılımcıların en çok güvendikleri kurum yüzde 19,7 ile ordu olurken, en az güvendikleri kurum ise yüzde 0,9 ile medya oldu.

EN ÇOK ORDUYA GÜVENİLİYOR

ASAL Araştırma tarafından paylaşılan anket sonuçları şu şekilde:

Ordu: %19.7

Polis: %16.5

Cumhurbaşkanlığı: %11.1

TBMM: %10.2

Bankalar: %4.2

ÖSYM:%4.0

YSK: %3.5

Belediyeler: %2.9

Diyanet: %2.0

MEDYAYA GÜVEN YOK

Yargı: %1.4

Politikacılar: %1.0

Medya: %0.9

Hepsine güveniyorum: %4.4

Hiçbirine güvenmiyorum: %18.2
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