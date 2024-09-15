Dikkat çeken araştırma: Vatandaş en çok bu 3 kuruma güveniyor

Asal Araştırma 1 Ağustos 2024 tarihinde 2 bin katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette, Türkiye'de en hangi kuruma güvenildiğini sordu. Katılımcıların en çok güvendikleri kurum yüzde 19,7 ile ordu olurken, en az güvendikleri kurum ise yüzde 0,9 ile medya oldu.





EN ÇOK ORDUYA GÜVENİLİYOR





Diyanet: %2.0





ASAL Araştırma tarafından paylaşılan anket sonuçları şu şekilde:Ordu: %19.7Polis: %16.5Cumhurbaşkanlığı: %11.1TBMM: %10.2Bankalar: %4.2ÖSYM:%4.0YSK: %3.5Belediyeler: %2.9Yargı: %1.4Politikacılar: %1.0Medya: %0.9Hepsine güveniyorum: %4.4Hiçbirine güvenmiyorum: %18.2