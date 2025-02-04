Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken atama: MGK Genel Sekreterliğine Okay Memiş atandı /04 Şubat 2025 00:35

Dikkat çeken atama: MGK Genel Sekreterliğine Okay Memiş atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan akrara göre, MGK Genel Sekreterliği’ne AFAD Başkanı Okay Memiş’in atandı.

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AFAD Başkanı Okay Memiş, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine getirildi. Memiş'in yerine Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı.

OKAY MEMİŞ KİMDİR?

1970 yılında Giresun'un Piraziz İlçesinde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı. 2018-2023 tarihleri arasında Erzurum Valisi olarak görev yapan Sn. Okay MEMİŞ, 11 Ağustos 2023 tarih ve 32276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/382 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atanmıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Vali Okay MEMİŞ, evli ve iki çocuk babasıdır.
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