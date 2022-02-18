Dikkat çeken ayrıntı: AKP Soylu'yu yalnız bıraktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İzmir’de yaşayan 86 yaşındaki dayısı Ali İhsan Reis, dün sabah evinde vefat etti.







Reis’in cenazesi, dün uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Buradan da toprağa verileceği Bafra ilçesi Darboğaz Mahallesi’neki baba ocağına götürüldü.





Bakan Süleyman Soylu’nun da cenaze törenine katıldı. Ali İhsan Reis’in cenazesi Darboğaz Camisi’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cumhuriyet gazetesi AKP'nin Soylu'yu acı gününde yalnız bırakmasına dikkat çekti.





Habere göre cenazeye Bakan Soylu’nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AKP Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkanın yanı sıra Reis’in yakınları ve vatandaşlar katıldı.







YALNIZ KALDI

Adı parti içindeki gerginliklerle anılan Süleyman Soylu'nun acı gününde AKP yönetiminden ve kabine görev alan bakanlardan da kimsenin olmaması dikkat çekti.





Gerginliğin sebebi ise isim vermeden birbirlerini eleştiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kavgası olduğu iddia ediliyor.