Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var /22 Mayıs 2021 15:04

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Saadet Partisi GİK Üyesi Lütfi Yalman, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ofisi olduğunu öne sürdü.

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Saadet Partisi GİK Üyesi Lütfi Yalman, Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan “Sümen Altı” programına konuk oldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalman, dikkat çeken iddialarda bulundu. Yalman, son günlerde adı sık sık gündeme gelen Mehmet Ağar ile ilgili “Beştepe’de ofisinin olduğu söyleniyor” iddiasını dile getirdi.

Saadet Partili Yalman şunları öne sürdü:

“Devlet Bahçeli’nin sayın Cumhurbaşkanı hakkında söylediği laflara ben tahammül edemiyordum zamanında. Hala da bunu kaldıramıyorum. Ama ne oldu da bu kadar ağır laflardan sonra bir araya gelindi? Bu sorunun cevabını bulamıyorum. Devlet Bahçeli’nin ve Doğu Perinçek’in hükümetin ve Tayyip Bey'in yanında yer almasını ve desteklemesinin ne olduğunu bilemiyorum. Bir açıklama yapmak lazım. İktidarın nimetlerinden istifade ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanının devletteki atamalar konusunda yer yer rahatsız olabileceği kanaatindeyim. Bu siyasi değil, şahsi düşünce. Elbette ki rahatsız olduğu taraflar vardır. Zaman zaman bazı bilgiler geliyor. Doğu Perinçek’in, Devlet Bahçeli’nin Hatta Mehmet Ağar Bey'in bile Beştepe’de ofislerinin olduğu söyleniyor. Böyle iddialar var. Bunlar, değişik siyasi ortamlarda söyleniyor ve konuşuluyor.”
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