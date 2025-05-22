Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken hamle: Erdoğan'a verilecek 'TSK'dan ihraç' yetkisi tartobadan çıkarıldı /22 Mayıs 2025 11:29

Dikkat çeken hamle: Erdoğan'a verilecek 'TSK'dan ihraç' yetkisi tartobadan çıkarıldı

İktidar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a TSK, jandarma ve sahil güvenlikte teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi verilmesini öngören düzenlemelerin Meclis’te görüşülen torba yasadan çıkarılacağını açıkladı.

SHABER3.COM

TSK, jandarma ve sahil güvenlikte teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesini öngören düzenlemelerin iktidar tarafından Meclis’te görüşülen torba yasadan çıkarılacağı bildirildi. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, cumhurbaşkanına teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi verilmesini de içeren torba yasa teklifi görüşüldü. Komisyonun başında söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, iktidarın yine Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal ettiği düzenlemeleri Meclis’e getirmesini eleştirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türeli, cumhurbaşkanına ihraç yetkisinin daha önce KHK ile verildiğini ancak AYM’nin bunu iptal ettiğini ve yetkinin “yasayla verilmesi gerektiğini” belirttiğini anımsattı. Cumhurbaşkanına yasayla ihraç yetkisi verilmesinin de yanlış olacağını belirten Türeli “Torba yasadaki 35 maddenin 14’ü anayasaya aykırı. Cumhurbaşkanına aşırı ve belirsiz yetkiler verilmiş. TSK personel kanunundaki hususlar cumhurbaşkanı takdirine bırakılıyor. Cumhurbaşkanına belediye açma, kapatma yetkisi veriliyor. Hepsi anayasaya aykırı. AYM kararını sadece usul yönünden yerine getirmek buradaki görüşmelere gölge düşürüyor” dedi. Bu itirazların ardından AKP’li Orhan Erdem, teklifte Erdoğan’a jandarma, sahil güvenlik ve TSK’da teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi verilmesini öngören maddelerin çıkartılacağını ve yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

TERFİ BEKLEME SÜRELERİ
Ancak Erdoğan’a teğmen, albay rütbesindeki subayların terfi bekleme süreleriyle ilgili yetki veren düzenlemeyle ilgili bir değişiklik yapılacağı belirtilmedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dikkat çeken hamle: Erdoğan'a verilecek 'TSK'dan ihraç'... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:53:54