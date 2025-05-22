Dikkat çeken hamle: Erdoğan'a verilecek 'TSK'dan ihraç' yetkisi tartobadan çıkarıldı

TSK, jandarma ve sahil güvenlikte teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesini öngören düzenlemelerin iktidar tarafından Meclis’te görüşülen torba yasadan çıkarılacağı bildirildi.





TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, cumhurbaşkanına teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi verilmesini de içeren torba yasa teklifi görüşüldü. Komisyonun başında söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, iktidarın yine Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal ettiği düzenlemeleri Meclis’e getirmesini eleştirdi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türeli, cumhurbaşkanına ihraç yetkisinin daha önce KHK ile verildiğini ancak AYM’nin bunu iptal ettiğini ve yetkinin “yasayla verilmesi gerektiğini” belirttiğini anımsattı. Cumhurbaşkanına yasayla ihraç yetkisi verilmesinin de yanlış olacağını belirten Türeli “Torba yasadaki 35 maddenin 14’ü anayasaya aykırı. Cumhurbaşkanına aşırı ve belirsiz yetkiler verilmiş. TSK personel kanunundaki hususlar cumhurbaşkanı takdirine bırakılıyor. Cumhurbaşkanına belediye açma, kapatma yetkisi veriliyor. Hepsi anayasaya aykırı. AYM kararını sadece usul yönünden yerine getirmek buradaki görüşmelere gölge düşürüyor” dedi. Bu itirazların ardından AKP’li Orhan Erdem, teklifte Erdoğan’a jandarma, sahil güvenlik ve TSK’da teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi verilmesini öngören maddelerin çıkartılacağını ve yeniden değerlendirileceğini açıkladı.





TERFİ BEKLEME SÜRELERİ

Ancak Erdoğan’a teğmen, albay rütbesindeki subayların terfi bekleme süreleriyle ilgili yetki veren düzenlemeyle ilgili bir değişiklik yapılacağı belirtilmedi.