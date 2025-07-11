Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken hamle: Silahların bırakıldığı gün Demirtaş ve Yüsekdağ için tahliye başvurusu /11 Temmuz 2025 09:40

Dikkat çeken hamle: Silahların bırakıldığı gün Demirtaş ve Yüsekdağ için tahliye başvurusu

AİHM, Selahattin Demirtaş hakkında bir kez daha hak ihlali kararı verdi. Avukatlar, Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer Kobani davası tutukluları için bugün tahliye başvurusunda bulunacak. Başvurular, PKK’nın silah bırakma töreniyle aynı güne denk geldi.

SHABER3.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında bir kez daha hak ihlali kararı verdi. Diyarbakır’daki evinden 4 Kasım 2016’da gözaltına alınıp tutuklanan Demirtaş için AİHM, daha önce iki kez; Anayasa Mahkemesi (AYM) ise bir kez ihlal kararı vermişti. AİHM’in son kararı, yargılama sürecindeki delil yetersizliği ve adil yargılanma hakkının ihlali gibi başlıklara dayanıyor.

TAHLİYE BAŞVURUSU YAPILACAK
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre kararın ardından Demirtaş’ın avukatları harekete geçti. Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, avukatlar sadece Demirtaş değil, aynı zamanda Figen Yüksekdağ ve Kobani davası kapsamında tutuklu bulunan tüm isimler için tahliye başvurusunda bulunacak.

Avukatlar, ilk olarak bugün, hüküm veren yerel mahkemeye başvurarak müvekkillerinin tahliyesini talep edecek. Ardından, AİHM kararının mahkumiyetin dayanağını oluşturan delilleri geçersiz kıldığı gerekçesiyle İstinaf Mahkemesi’ne beraat başvurusu yapılacak. Avukatlar, AİHM kararının bağlayıcılığına dikkat çekerek, Demirtaş ve diğer tutukluların serbest bırakılması gerektiğini savunuyor.

SİLAH BIRAKMA İLE AYNI GÜN
Öte yandan, tahliye başvurularının, PKK'nın Süleymaniye'de gerçekleştirilmesi planlanan silah bırakma töreniyle aynı güne denk gelmesi dikkat çekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dikkat çeken hamle: Silahların bırakıldığı gün Demirtaş... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:08:45