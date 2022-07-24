Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken iddia: 225 yılla yargılanan SBK'nın konuşmaktan başka çaresi yok! /24 Temmuz 2022 09:43

Dikkat çeken iddia: 225 yılla yargılanan SBK'nın konuşmaktan başka çaresi yok!

Gazeteci Miyase İlknur, yazısında ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın konuşmaktan başka seçeneği olmayacağını ve SBK’nın Türkiye’deki ayağını uyku tutmadığına dikkat çekti.

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ABD Adalet Bakanlığı, Sezgin Baran Korkmaz’ın kara para aklama ve para transferi dolandırıcılığı suçlamalarıyla yargılanmak üzere Avusturya’dan ABD’ye iade edildiğini açıklamıştı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur köşesinde “SBK’nin iadesi SBK’lerin paniği” başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

SİYASİLERLE İLİŞKİSİ VAR MI?
“ABD’de ilk duruşmasına çıkan SBK’nin sadece formalite gereği kimlik bildirimi dışında bir şey konuşmadığını” belirten İlknur, “Avukatına göre şartlı iade edildiğini o nedenle Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili bir şey konuşmayacak. Zaten siyasilerle de bir ilişkisi yokmuş!” dedi.

“AVANTA DAĞITTIĞI KİŞİLERİ AÇIKLAYACAK”
“ABD’deki hapishane koşullarını bilenler ve yargılandığı davada 255 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak olan SBK’nın konuşmaktan başka seçeneği olmayacağı görüşünde” olunduğunu aktaran İlknur, “Bence de konuşacak. Hele de avanta dağıttığı herkesin kaydını alan bir kişi, bu kayıtları da Sedat Peker’e gönderen bir kişi başkalarını yakmamak için kendisini yakacak kadar safoş değil” ifadelerini kullandı.
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