Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken iddia: 8 bakan gidiyor, 2 yeni bakanlık yolda! /26 Mayıs 2025 09:20

Dikkat çeken iddia: 8 bakan gidiyor, 2 yeni bakanlık yolda!

Kamuoyu araştırmacısı MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 8 bakanın değişeceğini iki yeni bakanlık kurulacağını iddia etti.

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Yerel seçimlerin ardından hem AKP’de hem de kabinede değişim sinyali veren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin büyük kongresinden sonra beklenen adımı henüz atmadı. Ancak kulislerde kabine değişikliği iddiaları yeniden gündeme geldi.

8 BAKAN GÖREVDEN ALINACAK İDDİASI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, TGRT’de katıldığı bir programda, 3 Haziran sonrasında kabinede kapsamlı bir değişiklik olabileceğini öne sürdü. Bu tarihten itibaren mevcut bakanların emeklilik hakkı kazanacağına dikkat çeken Kulat, bayram sonrasına işaret ederek 8 bakanın görevden alınabileceğini ve 2 yeni bakanlık kurulabileceğini iddia etti.

Kulat, “1 ya da 2 milletvekilinin kabineye alınması bekleniyor. Diğer isimler ise dışarıdan olacak. Hâlihazırda 16 olan bakanlık sayısının 18’e çıkması gündemde. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ikiye ayrılması planlanıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sayısının ikiye çıkarılması da konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

Kulat, mevcut kabineden Murat Kurum, Hakan Fidan ve Cevdet Yılmaz’ın görevlerini koruyacağı yönünde duyumlar aldığını da aktardı.
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