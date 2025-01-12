Dikkat çeken iddia: Acun iflasın eşiğinde

Muhabirlikle başlayan kariyeri televizyon kanalı ve kulüp sahipliğine evrilen Acun Ilıcalı'nın İngiltere'de mali açıdan zor bir dönemden geçtiği iddia ediliyor.





Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın Ocak 2021’de satın aldığı İngiliz kulübü Hull City, hayal kırıklıkları ve başarısızlıklarla dolu 4 yılı geride bıraktı. 4 yılda 4 teknik direktör değiştirip çok sayıda transfer yapan Acun Ilıcalı’nın takımı Championship’te kümede kalma mücadelesi veriyor. Üstelik kulübün 2024 finansallarına göre toplam borcu bir önceki yıla göre giderek yükseldiği ve her hafta 500 bin sterlin arttığı aktarıldı.





Sözcü'de yer alan habere göre; İngiltere Championship ekibi Hull City'yi 2021 yılında alarak ilk hedefinin kulübü Premier Lig'e çıkarmak olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı için işler iyi gitmiyor. Bu sezon Fenerbahçe'de Asbaşkanlık ve İcra Kurulu Üyeliğine de başlayan Ilıcalı, İngiltere'de iflasın eşiğinde.





Premier Lig hayaliyle çıktığı yolda Ilıcalı, her yıl zararını katladı. Hull City'de 2023-24 yılında vergi öncesi zararı 5.2 milyon sterlinden 18.8 sterline 3 kattan fazla arttı ve futbolcu satışlarının kârı da 15.2 milyon sterlinden 8.3 milyon sterline düştü. Yani Ilıcalı'nın vergileri 3 kattan fazla artarken; oyuncu satışlarından elde edilen gelirlerinin de yarısı kadar bir azalma yaşandı.





Ilıcalı'nın kulübündeki 'batışa giden' bu yolda dikkat çekici bir detay daha var. Hull City'de, son üç yılda, 'ticari gelirler', 'maç günü gelirleri' ve 'yayın gelirleri' kalemlerinde gelir büyümesi yaşanmasına rağmen zararın önüne geçilemedi. Ticari gelirler; 2.2 milyon sterlin (yüzde 55) artışla 3.9 milyon sterlinden 6.1 milyon sterline, maç günü gelirleri 0.5 milyon sterlin (yüzde 11) artışla 5.2 milyon sterlinden 5.7 milyon sterline, yayın gelirleri ise 0.4 milyon sterlin (yüzde 5) artışla 9 milyon sterlinden, 9.4 milyon sterline ulaştı.





Geçen haftalarda İngiliz kamu yayıncısı BBC'de yapılan bir yayında, Hull City'nin haftada yaklaşık 500 bin sterlin kaybettiği belirtilmişti. Kulübün toplam borcunun 66 milyon sterline ulaştığı duyurulmuş ve ekonomik sıkıntıların giderek Ilıcalı için sorun açabilecek boyutlara geldiği vurgulanmıştı.