Dikkat çeken iddia: Erdoğan baskın seçim hazırlığında

Gazeteci Lale Özan Arslan'ın YouTube kanalına konuk olan PİAR Araştırma’nın sahibi Kadir Atalay, AKP kulislerinde konuşulanları aktardı.





Erken seçimler için iddialı konuşan Atalay, Türkiye'nin bir baskın seçime gidebileceğini ifade etti.





9 Kasım 2025 tarihini işaret eden Atalay bu iddiasının bir tahminden öte kulislerde geçen bir duyum olduğunu ifade etti.





CHP KURULTAYI BEKLENİYOR

30 Haziran günü görülecek olan CHP Kurultay davasının erken seçim tartışmalarını doğrudan etkileyeceğini söyleyen Atalay, eski yönetime dönüş kararı çıkması halinde, bu durumun doğuracağı siyasi belirsizlikten faydalanılarak erken seçim planı devreye alınabilir. dedi





ERDOĞAN’IN ADAYLIĞINA UYGUN FORMÜL

Atalay’a göre bu senaryo kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulmadan yeniden aday olması mümkün hale gelecek.





Kadir Atalay, şu ifadeleri kullandı:





“Kulislerde konuşulan bilgi şu: 30 Haziran’daki mahkeme kararıyla CHP yönetiminin feshedilmesi ve eski yönetimin gelmesi halinde, doğacak siyasi karmaşadan faydalanılarak 9 Kasım’da ülkenin baskın seçime götürülmesi gündemde. Bu, tahmin değil, siyasi kulislerden gelen bir duyumdur.”