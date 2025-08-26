Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken iddia: İBB davasında 4 başkan ve 1 kişi serbest bırakılacak! /26 Ağustos 2025 10:00

Dikkat çeken iddia: İBB davasında 4 başkan ve 1 kişi serbest bırakılacak!

Fatih Altaylı, İBB iddianamelerinin hazırlanmasının ardından görülecek ilk duruşmalarda CHP'li belediye başkanları; Ahmet Özer, Emrah Şahan, Zeydan Karalar ve İnan Güney ile beraber İPA Başkanı Buğra Gökçe'nin serbest kalabileceğini, haklarındaki iddiaların çok zayıf olduğunu ifade etti.

SHABER3.COM

66 günden bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Silivri'den notlarını aktarmaya devam ediyor. 26 Ağustos tarihli yayınında İBB davalarına değinen Altaylı, Eylül-Ekim ayları arasında iddianamelerin yazılacağı yönündeki beklentilerin devam ettiğini aktardı.

İddianamelerin 1 Eylül, 3 Ekim'de mahkemeye sunulur diyor Tayyar. Yargılamaların da Ekim ayında başlayacağını ima ediyor. Genel kanaat de böyle oluştu ancak bu iyimser bir tahmin. İddianameler Eylül'de verilse bile muhtemelen bunlar kalın, kapsamlı iddianameler olacak.

4 BELEDİYE BAŞKANI İLE BERABER İPA BAŞKANI BUĞRA GÖKÇE
Altaylı, iddianamelerin mahkeme tarafından kabulünün ardından yargılamaların beklendiği kadar hızlı başlamayabileceğini ifade etti. İddianamelerin başlamasının ardından serbest bırakılacak ilk belediye başkanları Ahmet Özer, Emrah Şahan, Zeydan Karalar ve İnan Güney ile beraber İPA Başkanı Buğra Gökçe'nin olabileceğini ifade eden Altaylı, bunun nedeninin de haklarındaki iddiaların çok zayıf olmasından kaynaklı olduğunu aktardı. Altaylı'nın gündem olacak sözleri şu şekilde:

İddianamelerin 1 Eylül, 3 Ekim'de mahkemeye sunulur diyor Tayyar. Yargılamaların da Ekim ayında başlayacağını ima ediyor.

Genel kanaat de böyle oluştu ancak bu iyimser bir tahmin. İddianameler Eylül'de verilse bile muhtemelen bunlar kalın, kapsamlı iddianameler olacak. Sonra bu iddianameler şans eseri bir mahkemeye düşecek, bir ağır ceza mahkemesine. Sonra mahkeme heyeti bu iddianameleri okuyacak, ya kabul edecek ya da "Bu olmamış." diyerek savcılığa geri yollayacak. Diyelim ki kabul etti, o zaman da bir yargılama tarihi verecek.

1 ay mı, 5 ay mı, bilmiyoruz. Ümit Özdağ'ın iddianame kabulünden sonra dava tarihi yanlış hatırlamıyorsam 2-3 ay sonraya verilmişti. Benim iddianamem yarım sayfalık bir bant çözümünden ibaretti. Temmuz ortalarında yazıldı, Ağustos başında kabul edildi, mahkeme günü olarak 3 Ekim verildi.

Yani yargılamalar o kadar hızlı başlamayabilir. Başladıktan sonra ilk serbest kalması beklenenler Ahmet Özer, Emrah Şahan, Buğra Gökçe ve Zeydan Karalar olabilir. Çünkü bu kişilere yönelik iddialar çok ama çok zayıf. Ben bu listeye İnan Güney'i de eklerim.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dikkat çeken iddia: İBB davasında 4 başkan ve 1 kişi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:19:56