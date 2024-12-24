Dikkat çeken iddia: Merkez Bankası Başkanı Karahan topun ağzında

Fatih Karahan’ın başkanlığındaki Merkez Bankası, yüksek faiz politikasını sürdürürken, iktidara yakın Yeni Şafak’tan faiz indirimi baskısı geldi. Gazete, bugünkü manşetinde “Yüksek faiz çıkmazına son” çağrısıyla dikkat çekti.





İktidara yakınlığıyla bilinen MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve patronların faiz indirimi çağrısının ardından Yeni Şafak da harekete geçti. Asmalı, Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin adeta aba altından sopa göstererek “herkesin ortak temennisinin faiz indiriminin gerçekleşmesi” olduğunu vurguladı.





AĞBAL’I HEDEF ALDI, KAVCIOĞLU GELDİ

Gazete Pencere’de Leyla Aydoğan’ın haberine göre; bu açıklama tartışılırken Naci Ağbal döneminde attığı manşetle hafızalara kazınan Yeni Şafak gazetesinden dikkat çekici bir hamle geldi. 19 Mart 2021 döneminde Merkez Bankası başkanlığı koltuğunda Naci Ağbal otururken politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17’den yüzde 19’a yükseltildikten sonra Ağbal görevden alındı. Faizin yüksekliğinden çokça şikayet eden Yeni Şafak yazarı Şahap Kavcıoğlu Ağbal’ın yerine başkanlığa getirildi.





AKP hükümeti, Şahap Kavcıoğlu’nun uyguladığı düşük faiz politikasını yalnızca iki yıl sürdürebildi. Bu politikadan vazgeçilmesiyle birlikte Kavcıoğlu da görevden alındı. Ekonominin yönetimi Mehmet Şimşek’e, Merkez Bankası başkanlığı ise Hafize Gaye Erkan’a emanet edildi. Uzun bir aradan sonra gerçekleşen ilk faiz artışı, 27 ay sonra, Erkan’ın liderliğinde hayata geçirildi.





Hafize Gaye Erkan’ın yerine Fatih Karahan’ın gelmesiyle Merkez Bankası, Şimşek yönetimindeki ekonomi politikalarında yüksek faiz stratejisini sürdürmeye devam etti. Ancak sekiz aydır yüzde 50 seviyesinde sabit tutulan politika faizi, tartışmaları yeniden alevlendirdi.





MERKEZ BANKASI’NA BASKI

Yeni Şafak gazetesi, 19 Mart 2021’de Naci Ağbal’ı “Bu operasyonu kim adına çektiniz?” manşetiyle hedef alırken, 18 Ekim 2024’teki sayısında “Merkez’in faiz inadı üretimi durdurdu” başlığıyla hem gelişmeleri aktardı hem de iktidara eleştirel bir mesaj verdi. Bugünkü manşetinde ise “Yüksek faiz çıkmazına son” diyerek adeta Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararını yönlendirdi. Mevcut faiz oranının işten çıkarılmalara neden olduğunu belirterek Merkez’in faiz politikasını eleştirerek manşetine taşıdı.





Gazetede, Merkez Bankası’nın politika faizini bir kez daha yüzde 50 seviyesinde sabit tutmaması ve sembolik olmayan bir indirim yapılmamasıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Yüksek faiz politikasıyla ekonomiyi soğutma çalışması enflasyonu beklenen ölçüde düşürmezken yatırımların azalmasına, emek yoğun sektörlerde işten çıkarılmalara ve bazı işletmelerin üretimi yurt dışına kaydırmasına neden oldu. İş dünyası, perşembe günü Merkez Bankası’ndan halen yüzde 50 olan faizde sembolik değil yüksek indirim istiyor.”





11 AYLIK FAİZ SERÜVENİ

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantılarında faiz oranları:





Ocak ayı: Yüzde 45

Şubat ayı: Yüzde 45

Mart ayı: Yüzde 50

Nisan ayı: Yüzde 50

Mayıs ayı: Yüzde 50

Haziran ayı: Yüzde 50

Temmuz ayı: Yüzde 50

Ağustos ayı: Yüzde 50

Eylül ayı: Yüzde 50

Ekim ay: Yüzde 50

Kasım ayı: Yüzde 50