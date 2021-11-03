Dikkat çeken İnterpol uyarısı : İstanbul’da toplantı güvenilirliğine darbe

The Heritage Foundation’da dün yayınlanan raporda Türkiye ile ilgili zehir zemberek uyarılar yapıldı.





‘Interpol Genel Kurulu 2021 Toplantısında ABD için Temel Öncelikler – Miras’ başlıkla raporda “Interpol Genel Kurulu’nun 2021’de İstanbul’da toplanacak olması, örgütün güvenilirliğine ciddi bir darbe ve bu onuru Türkiye’ye vermek için oy kullanan Interpol üyesi ülkelere kötü bir yansımadır.” denildi.





ZORLA ALINAN İFADELER VE UYDURMA BELGELER

Erdoğan rejimiyle ilgili uzmanların görüşlerinin de yer aldığı raporda, Erdoğan rejiminin İnterpol Genel Kurulu toplantısını istismar etmeye hazırlandığı konusunda uyarılar bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan sözde katılımcılardan Türk polisi tarafından zorla alınan ifadelere dayalı sunumlar ve uydurma belgeler hazırladığı kaydediliyor.









İNTERPOL TEMSCİLERİNE RÜŞVET VE HEDİYE VERİLECEK Mİ?

Türkiye’de genel kurul toplantısına temsilcilerin ailelerinin de davet edildiğine dikkat çekilerek, Erdoğan yönetiminin ailelere hediyeler yağdırmaya hazırlandığına dikkat çekildi. Erdoğan’ın amacının, kendisine muhalif isimleri cezaevine atmasını meşrulaştırmak olduğu aktarılıyor. Raporda, Erdoğan’ın bunu İstanbul’da düzenlenecek İnterpol Genel Kurulu aracılığıyla yapacağı vurgulanıyor.





Interpol aracılığıyla takip ettiği kişilerin meşru hedefler olduğunu kabul etmesi için ikna ve rüşvet yolunu bile tercih edebileceği kaydediliyor.



