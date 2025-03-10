Dikkat çeken kabide iddiası: Kaç bakan değişecek?

AKP 8. Olağan Büyük Kongresi geçtiğimiz günlerde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongrede büyük bir coşku hakimdi. Salonun hınca hınç dolu olduğu kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden AKP Genel Başkanı seçildi.





Partinin en geniş karar alma organı Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun (MKYK) yarısı da kongrede değişti. Kongre ile paralel olarak Kabine değişikliğinin de yaşanacağı günler öncesinde kulislerde konuşulmaya başlanmıştı.





Ancak bu iddialar gerçekleşmedi. Kulislerde, kabine değişikliğinin nisan veya haziran aylarına kaldığı konuşuluyor.





Nefes'ten Nuray Babacan'ın yazısına göre, son günlerde kabine değişikliğinin tamamen kaldığını, en fazla 3 bakanla sınırlı olacağını iddia edenler var.





Nuray Babacan'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:





"Büyük kongredeki değişim konusunda hayal kırıklığına uğrayan, parti MKYK’sına alınan isimler konusunda rahatsız olan partililer, kabine değişikliğinden de umudunu yitirmiş gibi. Olsa bile başarı, liyakat, yetenek gibi konularda mesaj vermeyeceği düşünülüyor."