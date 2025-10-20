Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken 'Kurultay Davası' kulisi: 'AKP'li bir heyet Erdoğan'ı bilgilendirdi, 'yorumsuz' dinledi' /20 Ekim 2025 14:17

Dikkat çeken 'Kurultay Davası' kulisi: 'AKP'li bir heyet Erdoğan'ı bilgilendirdi, 'yorumsuz' dinledi'

CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ına yönelik açılan ve 'Kurultay Davası' olarak bilinen iptal davasının duruşması 24 Ekim'de görülecek. Söz konusu duruşma yaklaşırken, AKP'li bir heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiği ve davanın olası sonuçlarına yönelik 'bilgilendirme' yaptığı kulislere yansıdı.

SHABER3.COM

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultay’ına yönelik açılan ve 'Kurultay Davası' olarak bilinen iptal davasının duruşması 24 Ekim tarihinde yapılacak.

Söz konusu duruşma yaklaşırken, çok konuşulacak bir kulis bilgisi aktarıldı.

Gazeteci Nuray Başaran'ın aktardığına göre, 'mahkemenin davayı reddetmesini bekleyen' AKP'li bir heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiği ve davanın olası sonuçlarına yönelik 'bilgilendirme' yaptığı konuşuluyor.

Başaran'ın Nefes'te yer alan yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"CHP’ye kayyım atanması gibi bir kararın sonuçları nedeniyle mahkemenin davayı reddetmesini bekleyen AKP’liler var. Hukuken bunun doğru olacağını savunanların yanı sıra ekonominin alacağı halden dolayı çok endişeliler.

Ekonomi yönetiminin mahkeme kararını en az CHP’liler kadar merakla beklediklerini biliyoruz. Zaten başarısız bulunan ekonomi programını bir daha toparlayamamaktan korkuyorlar.

Daha ilginç bir kulis; Partiden bir heyetin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğü ve seçim yargısının önemi konusunda kendisini bilgilendirdiği yönünde.

Bu davanın CHP aleyhine sonuçlanması durumunda seçim sonuçları dahil tüm seçim yargısını ilgilendiren kararların mahkeme konusu yapılabileceği, bunun da siyasal sistemde ciddi sorun yaratacağının aktarıldığı öne sürülüyor. Bu yaklaşımın AKP dahil tüm partiler için tehdide dönüşeceği bilgisinin paylaşıldığı, Erdoğan’ın da yorumsuz dinlediği iddia ediliyor."
