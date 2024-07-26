Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken seçim anketi: Tarihinin en yüksek oyunu alabilir /26 Temmuz 2024 12:29

Dikkat çeken seçim anketi: Tarihinin en yüksek oyunu alabilir

Son seçim anketi Optimar Araştırma'dan geldi. Anketi açıklayan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, bugün seçim olsa CHP'nin tarihinin en yüksek oyunu alabileceğini söyledi. Ankete göre, vatandaşın en önemli sorunu ise yüzde 65 ile ekonomi.

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31 Mart yerel seçimleri Türkiye için tarihi sonuçlar doğurdu. CHP, yıllar sonra Türkiye genelinde birinci parti olurken iktidar olduğu günden beri ilk sırayı kimseye kaptırmayan AKP, ikinci sıraya geriledi. Erken seçimlerin gündemde geldiği bugünlerde ise anket şirketleri de kamuoyu araştırmalarını sürdürüyor.

Son anket sonuçlarını ise Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, katıldığı TV100 yayınında açıkladı. CHP'nin şu anda "bir rüzgarı" olduğunu belirten Daşdemir, "Birinci ya da başa baş, o noktada" dedi. Daşdemir, "Bugün genel seçim olsa CHP hiç olmadığı kadar oy olabilir, anketlere göre" diye konuştu.

EN ÖNEMLİ SORUN: EKONOMİ

Anketteki ekonomi detayına ilişkin ise Daşdemir şöyle konuştu:

"Ama 'En önemli sorun nedir' diye sorduğumuzda yüzde 65'le 'ekonomi' birinci sırada. 'Kim çözer' diye sorduğumuzda yüzde 22 ile 'AK Parti' ve 'Erdoğan' diyorlar, birinci sırada. CHP yüzde 18 ile ikinci sırada. 'Hiçbiri' diyenlerin oranı yüzde 37,5."
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