Dikkat çeken temas: Putin ve kalabalık heyeti Çin’de!

Putin, Pekin’deki programı kapsamında Çin halkının Japon işgaline ve İkinci Dünya Savaşı’na karşı direniş zaferinin 80. yıl dönümü için düzenlenen anma törenlerine de katılacak. Bu törenler, Çin’in modern tarihindeki önemli bir dönüm noktasını simgeliyor ve uluslararası liderlerin katılımıyla daha da anlam kazanıyor.





Rus Heyeti: Geniş Katılım ve Stratejik Görüşmeler





Putin’in Çin ziyareti sırasında yanında üç başbakan yardımcısı ve 10’dan fazla bakan yer alıyor. Ayrıca, Rusya’nın devlet şirketlerinin yöneticileri ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri de Rusya-Çin liderleri arasındaki görüşmelere katılıyor. Bu geniş katılım, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi amacını taşıyor.





Rusya ve Çin arasındaki görüşmelerde, enerji projeleri, ticaret anlaşmaları ve teknolojik iş birliklerigibi konuların ele alınması bekleniyor. Ayrıca, uluslararası arenadaki ortak tutumların pekiştirilmesi de gündemde olacak.





Zirveye katılan Rus ve yabancı gazeteciler, şehirdeki güvenlik önlemleri ve organizasyonun titizliğikonusunda dikkat çekiyor. Radisson Oteli’nde konaklayan gazeteciler, Çin’in modernleşme ve disiplin anlayışını yakından gözlemleme fırsatı buluyor.





Putin’in Çin Ziyaretinin Detayları





Putin, 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Çin’de bulunacak. ŞİÖ Zirvesi’nin ardından, Pekin’de Çin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıldönümükutlamalarına da katılacak.





Putin’in Çin ziyareti, Rusya’nın Doğu Asya’daki stratejik ortaklıklarını güçlendirme amacını taşıyor. ŞİÖ Zirvesi, bölgesel güvenlik ve ekonomik iş birliği konularında atılacak adımların belirleneceği bir platform olacak.





