Samanyolu Haber /Dünya / Dikkat çeken temas: Putin ve kalabalık heyeti Çin’de! /01 Eylül 2025 10:45

Dikkat çeken temas: Putin ve kalabalık heyeti Çin’de!

Zirve’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in liderlerle görüşme trafiği yoğun geçiyor. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin’in Çin ziyareti sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

SHABER3.COM

Putin, Pekin’deki programı kapsamında Çin halkının Japon işgaline ve İkinci Dünya Savaşı’na karşı direniş zaferinin 80. yıl dönümü için düzenlenen anma törenlerine de katılacak. Bu törenler, Çin’in modern tarihindeki önemli bir dönüm noktasını simgeliyor ve uluslararası liderlerin katılımıyla daha da anlam kazanıyor.

Rus Heyeti: Geniş Katılım ve Stratejik Görüşmeler

Putin’in Çin ziyareti sırasında yanında üç başbakan yardımcısı ve 10’dan fazla bakan yer alıyor. Ayrıca, Rusya’nın devlet şirketlerinin yöneticileri ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri de Rusya-Çin liderleri arasındaki görüşmelere katılıyor. Bu geniş katılım, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi amacını taşıyor.

Rusya ve Çin arasındaki görüşmelerde, enerji projeleri, ticaret anlaşmaları ve teknolojik iş birliklerigibi konuların ele alınması bekleniyor. Ayrıca, uluslararası arenadaki ortak tutumların pekiştirilmesi de gündemde olacak.

Zirveye katılan Rus ve yabancı gazeteciler, şehirdeki güvenlik önlemleri ve organizasyonun titizliğikonusunda dikkat çekiyor. Radisson Oteli’nde konaklayan gazeteciler, Çin’in modernleşme ve disiplin anlayışını yakından gözlemleme fırsatı buluyor. 

Putin’in Çin Ziyaretinin Detayları

Putin, 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Çin’de bulunacak. ŞİÖ Zirvesi’nin ardından, Pekin’de Çin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıldönümükutlamalarına da katılacak.

Putin’in Çin ziyareti, Rusya’nın Doğu Asya’daki stratejik ortaklıklarını güçlendirme amacını taşıyor. ŞİÖ Zirvesi, bölgesel güvenlik ve ekonomik iş birliği konularında atılacak adımların belirleneceği bir platform olacak.

Putin’in ŞİÖ Zirvesi’ne katılımı, Rusya ve Çin arasındaki stratejik iş birliğinin bir kez daha pekiştirilmesini sağlayacak. Zirve, bölgesel güvenlik, ekonomik iş birliği ve uluslararası ilişkiler gibi konularda kritik kararların alınacağı bir fırsat sunuyor.

Putin’in Çin ziyareti, Rusya’nın Doğu Asya’daki stratejik ortaklıklarını pekiştirirken, ŞİÖ Zirvesi, bölgesel ve küresel konularda iş birliğinin derinleştirilmesine katkı sağlayacak. Zirve, terörle mücadele, ekonomik entegrasyon ve enerji güvenliği gibi alanlarda atılacak adımların belirleneceği bir platform olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dikkat çeken temas: Putin ve kalabalık heyeti Çin’de! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:53:43