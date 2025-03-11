Dikkat çeken yeni Öcalan iddiası!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı İmralı çağrısının ardından başlayan yeni süreç her geçen gün yeni bir gelişmeye sahne oluyor.





27 Şubat'ta teröristbaşı Öcalan, silah bırakma çağrısı yaparken çağrının YPG/SDG'yi kapsayıp kapsamadığına ilişkin soru işaretleri bulunuyordu.





Son olarak Suriye'deki geçici hükümetle SDG anlaşmaya vardı.





"21 MART'TA ÖCALAN'DAN ÇAĞRI GELECEK"

Gazeteci Hilal Köylü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öcalan'ın yeniden mesaj vereceğini belirterek şunları kaydetti:





"Türkiye'deki gelişmelerden Suriye, Suriye'deki gelişmelerden Türkiye etkileniyor. Süreç hızlanacak. 21 Mart'ta Öcalan'dan yeni bir çağrı gelecek. PKK'nın kendini lağvetmesi YPG'yi de doğrudan etkileyecek. Araya kaynak yapan olmazsa tabii!!! Bu saatten sonra zor."