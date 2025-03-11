Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken yeni Öcalan iddiası! /11 Mart 2025 11:13

Dikkat çeken yeni Öcalan iddiası!

Abdullah Öcalan'ın Nevruz'da yeni bir açıklama yapacağı öne sürüldü.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı İmralı çağrısının ardından başlayan yeni süreç her geçen gün yeni bir gelişmeye sahne oluyor.

27 Şubat'ta teröristbaşı Öcalan, silah bırakma çağrısı yaparken çağrının YPG/SDG'yi kapsayıp kapsamadığına ilişkin soru işaretleri bulunuyordu.

Son olarak Suriye'deki geçici hükümetle SDG anlaşmaya vardı.

"21 MART'TA ÖCALAN'DAN ÇAĞRI GELECEK"
Gazeteci Hilal Köylü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öcalan'ın yeniden mesaj vereceğini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'deki gelişmelerden Suriye, Suriye'deki gelişmelerden Türkiye etkileniyor. Süreç hızlanacak. 21 Mart'ta Öcalan'dan yeni bir çağrı gelecek. PKK'nın kendini lağvetmesi YPG'yi de doğrudan etkileyecek. Araya kaynak yapan olmazsa tabii!!! Bu saatten sonra zor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dikkat çeken yeni Öcalan iddiası! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:05:33