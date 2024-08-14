Dikkat çeken yorum: Ukrayna Rusya'ya girdi ama...

Ortadoğu merkezli gelişmeler merakla takip edilirken Rusya ve Ukrayna savaşı da sıcaklığını koruyor. Son olarak Ukrayna birlikleri Rusya içine doğru yaklaşık 30 kilometre ilerleri ve bazı yerleşim birimlerini ele geçirdi.







Yıllardır Rusya'daki gelişmeleri yakından takip eden Arif Asalıoğlu kendi YouTube kanalında yayınladığı Rusya Gündemi isimli programında bu sıcak gelişmeleri masaya yatırdı.







Asalıoğlu'nun yorumunda öne çıkan başlıklar ise şu şekilde:





-Rusya kötü cevap verecek!

-Çin ve Hindistan Rusya’nın yanında









-Ukrayna, Rusya’ya girdi ama…-Putin gemileri yaktı!-Müzakere olmaz-Ukrayna tutunamaz-Army-2024-Rusya’nın güç gösterisi!