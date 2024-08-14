Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken yorum: Ukrayna Rusya'ya girdi ama... /14 Ağustos 2024 17:08

Dikkat çeken yorum: Ukrayna Rusya'ya girdi ama...

Samanyoluhaber.com yazarlarından Arif Asalıoğlu, kendi YouTube kanalında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı değerlendirdi.

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Ortadoğu merkezli gelişmeler merakla takip edilirken Rusya ve Ukrayna savaşı da sıcaklığını koruyor. Son olarak Ukrayna birlikleri Rusya içine doğru yaklaşık 30 kilometre ilerleri ve bazı yerleşim birimlerini ele geçirdi.

Yıllardır Rusya'daki gelişmeleri yakından takip eden Arif Asalıoğlu kendi YouTube kanalında yayınladığı Rusya Gündemi isimli programında bu sıcak gelişmeleri masaya yatırdı.

Asalıoğlu'nun yorumunda öne çıkan başlıklar ise şu şekilde: 

-Rusya kötü cevap verecek!
-Ukrayna, Rusya’ya girdi ama…
-Putin gemileri yaktı!
-Müzakere olmaz
-Ukrayna tutunamaz
-Army-2024
-Rusya’nın güç gösterisi!
-Çin ve Hindistan Rusya’nın yanında


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