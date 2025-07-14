Dikkat çekti: Yiğit Bulut'un cenazesinde Bilal Erdoğan, Egemen Bağış ile tokalaşmadı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, geçen Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.





Bulut'un cenazesi için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Bulut'un naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.





ERDOĞAN TÖRENE KATILMADI

Törene katılanlar arasında; AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da katıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yiğit Bulut'un cenaze törenine katılmadı.





EGEMEN BAĞIŞ'IN ELİNİ SIKMADI

Törene katılan Bilal Erdoğan cenaze namazı öncesinde, Bulut'un yakınlarına başsağlığı dilerken birçok kişi ile tokalaştı ancak o sırada safta bekleyen Egemen Bağış'ın elini sıkmadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.



